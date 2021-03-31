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Карантин в Киеве могут еще больше ужесточить в пятницу - Рубан

31 марта 2021, 11:58
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В городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

Украина,карантин
Карантин в Киеве могут еще больше ужесточить в пятницу / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сказал Рубан в эфире Украина 24.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

Рубан особо подчеркнул, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта. Фиксируют многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

Карантин в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • Мэр столицы Виталий Кличко 18 марта объявил об усилении карантина в Киеве с 20 марта по причине сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе. Карантин должен продлиться до 9 апреля. На период действия противоэпидемиологических мероприятий в столице запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений общественного питания и учреждений культуры.
  • Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 20 марта определила Киев в красную зону карантинных ограничений. Правила действуют для столицы уже со вторника, 23 марта.
  • Было принято решение, что общественный транспорт в Киеве должен работать в условиях соблюдения строгих противокоронавирусных ограничений. Заполненность салонов не должна превышать 50% от количества сидячих мест.
  • С 26 марта в Киеве наземный общественный транспорт может перевозить больше пассажиров. Как сообщили перевозчики, теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

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