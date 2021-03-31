Карантин в Киеве могут еще больше ужесточить в пятницу - Рубан

Карантин в Киеве могут еще больше ужесточить в пятницу / УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сказал Рубан в эфире Украина 24.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

Рубан особо подчеркнул, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта. Фиксируют многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

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