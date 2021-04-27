Карантин в Киеве могут ослабить: известно, когда примут решение

Кличко рассказал, когда в Киеве примут решение о судьбе карантина / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко допустил ослабление строгих карантинных ограничений, которые пока что действуют в столице до 30 апреля. По его словам, карантин в Киеве ослабят, если ситуация с распространением коронавируса в городе не будет ухудшаться.

Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, 28 апреля будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города. Она и примет решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

"Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизнь людей", - написал мэр города.

Коронавирус в Киеве 27 апреля - свежая статистика

За последние сутки в Киеве выявили 869 случаев заражения коронавирусом, умер 31 человек, выздоровели - 829.

Заболели:

482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет;

356 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

За 24 часа 140 жителей города госпитализированы с коронавирусом, 153 человека госпитализированы с с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108).

С начала эпидемии в Киеве заболел 192 620 человек, умерли - 4 497, вылечились - 120 873.

Коронавирус в Киеве сегодня - свежая статистика / t.me/vitaliy_klitschko

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