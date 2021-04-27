Карантин в Киеве могут ослабить: известно, когда примут решение

Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться, заявил Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко допустил ослабление строгих карантинных ограничений, которые пока что действуют в столице до 30 апреля. По его словам, карантин в Киеве ослабят, если ситуация с распространением коронавируса в городе не будет ухудшаться.
Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, 28 апреля будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города. Она и примет решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию.
"Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных. Этот вирус очень опасен и агрессивен. И сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизнь людей", - написал мэр города.
Коронавирус в Киеве 27 апреля - свежая статистика
За последние сутки в Киеве выявили 869 случаев заражения коронавирусом, умер 31 человек, выздоровели - 829.
Заболели:
- 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет;
- 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- 16 девочек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.
За 24 часа 140 жителей города госпитализированы с коронавирусом, 153 человека госпитализированы с с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108).
С начала эпидемии в Киеве заболел 192 620 человек, умерли - 4 497, вылечились - 120 873.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- 27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна начала постепенный выход из третьей волны эпидемии коронавируса. По его словам, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.
- Во вторник Степанов также заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения.
- Врач-эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19. Она накроет в том числе и Украину.