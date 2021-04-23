Карантин в Киеве на Вербное воскресенье и Пасху: озвучены новые требования

Власти решили, сколько человек могут находиться в столичных храмах на Вербное воскресенье и на Пасху / Reuters

В Киеве во время карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, на Вербное воскресенье и на Воскресение Христово (Пасха) – 25 апреля и 2 мая соответственно, во время богослужений нужно будет придерживаться особых требований.

Особые требования в пятницу, 23 апреля, одобрил городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при Киевской городской госадминистрации, рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировался в Facebook.

По его словам, в храмах должны обеспечить проветривание помещений и дезинфекцию, температурный скрининг участников богослужение и соблюдение масочного режима.

Глава Киева добавил, что количество посетителей богослужений, которые будут проводить в помещениях, должны рассчитывать по формуле – один человек на 10 квадратных метров.

Чиновник добавил, что руководителям церквей и религиозных организаций рекомендовали не собирать людей, а проводить богослужения онлайн.

Карантин и локдаун 2021 в Киеве – что нужно знать

Напомним, в Украине и в частности в Киеве карантин из-за коронавируса введен с 12 марта 2020 года. В стране было несколько волн заболеваемости.

В марте ситуация с COVID-19 в столице серьезно осложнилась, власти с 20 числа до 9 апреля ужесточили ограничительные меры. Ужесточение карантина не помогло, столица попала в красную зону.

В Киеве с 5 апреля до 16 числа ввели локдаун. Потом локдаун в Киеве 2021 продлили до 30 апреля.

Всего в Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В зеленой зоне самые слабые карантинные меры, а в красной – самые строгие.

Зеленых зон в нашей стране пока нет, а в красной, кроме Киева, находятся еще несколько регионов.

Ограничения красной зоны карантина

Коронавирус в Киеве – статистика по состоянию на 23 апреля