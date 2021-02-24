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Карантин в Киеве с 24 февраля: что запрещено в столице

24 февраля 2021, 13:06
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В Киеве действуют карантинные ограничения желтой зоны.

карантин в Украине
В Киеве запретили выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность / УНИАН

На территории Украины с 24 февраля действует адаптивный карантин. Киев оказался в желтой зоне противоэпидемиологических ограничений, которая предусматривает запрет на пребывание в общественных зданиях и транспорте без маски, работу заведений общепита в ночное время и нахождение в общественных местах без документов, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что запрещено в Киеве

  • Нахождение в общественных зданиях и транспорте без защитной маски, которая должна прикрывать нос и рот
  • Нахождение на улице без документов, позволяющих установить личность гражданина
  • Самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации, куда поместили человека с диагнозом COVID-19
  • Проводить массовые мероприятия с заполненностью залов более, чем 50 мест. Социальная дистанция – 4 квадратных метра. Исключение составляют массовые спортивные мероприятия – разрешается присутствие 50% зрителей от числа сидячих мест
  • Принимать кинотеатрам посетителей с заполненностью более 50 мест
  • Перевозить пассажиров в общественном транспорте в количестве мест большем, чем число мест для сидения
  • Проведение дискотек, работа ночных заведений, кафе и ресторанов. Запрет касается различных праздничных мероприятий
  • Работать заведениям сферы общепита с 00:00 до 7:00 утра, исключение – доставка и заказы на вынос
  • Размещать посетителей в заведениях общепита на расстоянии менее чем 2 метра от соседних столиков. Максимальное количество людей за одним столом – не более 4 человек, не учитывая детей в возрасте до 18 лет
  • Работа бизнеса, который не маркирует в очередях соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра
  • Работа хостелов
  • Работа учебных заведений в том случае, если на самоизоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся более 50% учеников или персонала учебного заведения
  • Работа спортивных залов в том случае, если администрация заведения не может обеспечить социальную дистанцию в 10 кв. метров площади на одного человека.
  • Посещение пунктов временного содержания украинских граждан, иностранцев и других лиц. Исключение – предоставление правовой помощи
  • Посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

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Карантин в Украине

  • Правительство 17 февраля приняло решение о продлении общенационального карантина в Украине до 1 мая. Власти вернули разделение на зоны – зеленую, желтую и оранжевую. Решение о красной зоне будет приниматься отдельно в тех районах, городах и регионах, где зафиксируют повышенный уровень заболеваемости коронавирусом.
  • Со среды, 24 февраля, в Украине снова действует адаптивный карантин. В красную зону карантинных ограничений уже отправили Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Семь областей – Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская – оказались в оранжевой зоне. Остальные регионы попали в желтую зону.

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