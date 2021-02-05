Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей

Сегодня в стране нет регионов, которые могли бы попасть в красную зону заболеваемости COVID-19.
Власти намерены продлить карантин в Украине до 30 апреля, потому что именно к этой дате станет понятно, каким образом карантинные мероприятия в стране будут проходить в дальнейшем. При этом снова ожидается разделение на эпидемиологические зоны, заявил в комментарии Сегодня нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
"30 апреля - это определенный промежуток времени для анализа эпидемиологической ситуации. К этой дате правительство определится, в каком формате в дальнейшем будет продолжаться карантин", - сказал парламентарий.
Также он добавил, что в скором времени будет принято решение о повторном запуске в стране разделения на эпидемиологические зоны. По состоянию на сегодня в Украине нет регионов, которые могли бы попасть в красную зону.
По его словам, будут действовать следующие критерии включения территории в красную зону:
- Количество госпитализированных с коронавирусом за 7 дней – более 50%
- Заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19 – более 65%
Радуцкий подчеркнул, что в тех регионах, которые будут демонстрировать положительную динамику, карантин будет ослаблен до "желтой" и "зеленой" зон.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление
Карантин в Украине
- На территории страны с 8 по 24 января действовал усиленный карантин, который был запущен правительством в связи с предотвращением угрозы начала второй волны COVID-19 в стране. Украина с 25 января вернулась к адаптивному карантину.
- Сегодня в стране действует карантинный режим, который продлится до 1 марта 2021 года.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля сделал заявление о том, что карантин продлят минимум до 30 апреля. Причем в Кабмине не готовы назвать сроки и длительность противоэпидемиологического режима. Карантин будут менять из-за мутации коронавируса.
- По словам главы правительства, в скором времени Кабмин примет решение о возобновлении эпидемиологического разделения на зоны в Украине.