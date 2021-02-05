Карантин в Украине до 30 апреля: в Раде раскрыли новые планы властей

В Украине после 30 апреля будут решать судьбу карантина / УНИАН

Власти намерены продлить карантин в Украине до 30 апреля, потому что именно к этой дате станет понятно, каким образом карантинные мероприятия в стране будут проходить в дальнейшем. При этом снова ожидается разделение на эпидемиологические зоны, заявил в комментарии Сегодня нардеп от Слуги народа, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"30 апреля - это определенный промежуток времени для анализа эпидемиологической ситуации. К этой дате правительство определится, в каком формате в дальнейшем будет продолжаться карантин", - сказал парламентарий.

Также он добавил, что в скором времени будет принято решение о повторном запуске в стране разделения на эпидемиологические зоны. По состоянию на сегодня в Украине нет регионов, которые могли бы попасть в красную зону.

По его словам, будут действовать следующие критерии включения территории в красную зону:

Количество госпитализированных с коронавирусом за 7 дней – более 50%

Заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19 – более 65%

Радуцкий подчеркнул, что в тех регионах, которые будут демонстрировать положительную динамику, карантин будет ослаблен до "желтой" и "зеленой" зон.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление

Карантин в Украине