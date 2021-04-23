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Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр

23 апреля 2021, 09:03
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Киев и Киевская область в ближайшее время могут выйти из "красной зоны", но это зависит от показателей.

карантин,скорая
Карантин в Украине могут продлить / УНИАН

Карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Украина 24. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

"Я не думаю, что это (карантин, - ред.) только на два месяца думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продлеваются карантинные ограничения", - сказал министр.

Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до шести регионов, в том числе Киев и Киевская область, могут выйти из "красной зоны" карантина. Но это зависит от показателей.

Единственная область, которая с 23 апреля перешла в "желтую зону" карантина, это Черновицкая область. Со следующей недели Львовщина также может стать "желтой", добавил Немчинов.

Отметим, ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны работают только "на вынос", школьники на дистанционной форме обучения. Сейчас в этой зоне 12 регионов.

Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 277 жителей страны. Общее число зараженных с начала эпидемии - 2 004 630 человек.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
  • 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
  • Инфекционист Владимир Курпита заявил, что в Украине уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, поэтому необходимость введения общенационального карантина отпала.

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