Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр

Карантин в Украине могут продлить / УНИАН

Карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, могут продлить и после 30 июня.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Украина 24. По его словам, все зависит от самих украинцев. Немчинов призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

"Я не думаю, что это (карантин, - ред.) только на два месяца думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волне, соответственно продлеваются карантинные ограничения", - сказал министр.

Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до шести регионов, в том числе Киев и Киевская область, могут выйти из "красной зоны" карантина. Но это зависит от показателей.

Единственная область, которая с 23 апреля перешла в "желтую зону" карантина, это Черновицкая область. Со следующей недели Львовщина также может стать "желтой", добавил Немчинов.

Отметим, ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны работают только "на вынос", школьники на дистанционной форме обучения. Сейчас в этой зоне 12 регионов.

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