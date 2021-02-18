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Карантин в Украине ослаблен: сегодня пройдет первый футбольный матч с болельщиками

18 февраля 2021, 08:46
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Украина вернется к адаптивному карантину с 24 февраля. Но уже 18 февраля начнут действовать некоторые послабления.

НСК Олимпийский
Сегодня на НСК Олимпийский состоится матч со зрителями/ Фото Facebook

В среду, 17 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о возвращении Украины к адаптивному карантину. Решение Кабмина вступит в силу на следующей неделе. Однако уже с сегодняшнего дня начнут действовать некоторые послабления.

В частности, с 18 февраля разрешено проводить матчи командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями при частичной заполненности трибун - не более 50% предусмотренных мест.

При этом на спортивных мероприятиях обязательно соблюдение противоэпидемических норм, мониторинг состояния здоровья участников.

Первый матч с болельщиками состоится уже сегодня. На столичном НСК Олимпийский пройдет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встретятся команды киевского Динамо и бельгийского Брюгге. Из-за погодных условий время матча перенесли. Начало игры запланировано на 17:00, сообщается на Facebook-странице НСК Олимпийский.

По состоянию на вечер 17 февраля билеты на матч в продажу еще не поступили. На Telegram-каналах фанатов Динамо анонсировали старт продаж онлайн на утро 18 февраля.

Карантин 2021 в Украине – о чем ранее писал Главред:

  • С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.
  • Деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.
  • В желтой зоне анонсировали "ряд небольших послаблений". В частности, уже известно, что рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать до полуночи (24:00) – а не до 23:00, как было ранее. Также был озвучен и ряд запретов для "желтой" зоны карантина.
  • Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят. Зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.

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