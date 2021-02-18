Карантин в Украине ослаблен: сегодня пройдет первый футбольный матч с болельщиками

Сегодня на НСК Олимпийский состоится матч со зрителями/ Фото Facebook

В среду, 17 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о возвращении Украины к адаптивному карантину. Решение Кабмина вступит в силу на следующей неделе. Однако уже с сегодняшнего дня начнут действовать некоторые послабления.

В частности, с 18 февраля разрешено проводить матчи командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями при частичной заполненности трибун - не более 50% предусмотренных мест.

При этом на спортивных мероприятиях обязательно соблюдение противоэпидемических норм, мониторинг состояния здоровья участников.

Первый матч с болельщиками состоится уже сегодня. На столичном НСК Олимпийский пройдет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встретятся команды киевского Динамо и бельгийского Брюгге. Из-за погодных условий время матча перенесли. Начало игры запланировано на 17:00, сообщается на Facebook-странице НСК Олимпийский.

По состоянию на вечер 17 февраля билеты на матч в продажу еще не поступили. На Telegram-каналах фанатов Динамо анонсировали старт продаж онлайн на утро 18 февраля.

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