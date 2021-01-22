Карантин в Украине после 24 января: Степанов объяснил ситуацию

Жесткий карантин в Украине эффективно отразился на показателях заболеваемости COVID-19, считает Максим Степанов.
Усиленный карантин в Украине привел к результатам, на которые рассчитывало государство. В стране фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Локдаун продлеваться не будет, после 24 января в стране снова продолжится адаптивный карантин.
Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина, жесткие противоэпидемиологические мероприятия позволили оптимизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Стало меньше пациентов, которые нуждаются в госпитализации.
"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей", - отметил министр.Читайте такжеКарантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление
Также он добавил, что государство продолжает придерживаться стратегии борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в рамках которой в Украине не будут продлевать локдаун, который длится до 24 января. Страна вернется к адаптивному карантину.
"Стратегия, которую мы выбирали, что это все рассчитано на несколько месяцев. Что мы вводим этот жесткий карантин, потом из него выходим и переходим к адаптивному карантину, и в таком режиме будем держаться до окончания эпидсезона", - подчеркнул Максим Степанов.
Карантин в Украине
- О введении на территории Украины усиленного карантина на период с 8 по 24 января было объявлено 9 декабря прошлого года. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
- Кабинет министров также продлил общенациональный карантин в Украине до 1 марта 2021 года.
- В период жесткого карантина в стране запрещена работа кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров и ряда предприятий.
- В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.