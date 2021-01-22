Карантин в Украине после 24 января: Степанов объяснил ситуацию

Украина после 24 января перейдет к адаптивному карантину - Степанов / УНИАН

Усиленный карантин в Украине привел к результатам, на которые рассчитывало государство. В стране фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Локдаун продлеваться не будет, после 24 января в стране снова продолжится адаптивный карантин.

Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина, жесткие противоэпидемиологические мероприятия позволили оптимизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Стало меньше пациентов, которые нуждаются в госпитализации.

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того – мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей", - отметил министр.Читайте такжеКарантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление

Также он добавил, что государство продолжает придерживаться стратегии борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в рамках которой в Украине не будут продлевать локдаун, который длится до 24 января. Страна вернется к адаптивному карантину.

"Стратегия, которую мы выбирали, что это все рассчитано на несколько месяцев. Что мы вводим этот жесткий карантин, потом из него выходим и переходим к адаптивному карантину, и в таком режиме будем держаться до окончания эпидсезона", - подчеркнул Максим Степанов.

Карантин в Украине