Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали

Украина до весны будет жить по правилам эпидемиологических ограничений оранжевой зоны.
Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. В январе украинцев ждут усиленные карантинные меры, которые запланированы с 8 по 25 января. Работа заведений сферы общепита продлится до 23:00.
Согласно решению правительства, принятому в ходе заседания Кабмина в среду, 9 декабря, карантин по всей территории Украины будет действовать до 28 февраля следующего года.
"Общий карантин продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.
В новом постановлении Кабмина также говорится о том, что заведения сферы общепита теперь смогут работать до 23:00. Однако расчет будет запрещен уже после 22:00.Читайте такжеЛокдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог
В новогоднюю ночь такие заведения смогут работать до 01:00.
Новогоднюю елку на площадях в городах ставить разрешили, однако проведение концертов и развлекательных мероприятий запрещено.
Карантин в Украине
- На данный момент в стране действует общенациональный карантин, который завершится 31 декабря.
- Кабмин 9 декабря принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что транспорт будет работать. Пассажирские перевозки разрешат согласно количеству мест для сидения. Авиаперелеты внутри страны ограничивать не планируют.