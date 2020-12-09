Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали

Карантин в Украине будет действовать до конца февраля / УНИАН

Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. В январе украинцев ждут усиленные карантинные меры, которые запланированы с 8 по 25 января. Работа заведений сферы общепита продлится до 23:00.

Согласно решению правительства, принятому в ходе заседания Кабмина в среду, 9 декабря, карантин по всей территории Украины будет действовать до 28 февраля следующего года.

"Общий карантин продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В новом постановлении Кабмина также говорится о том, что заведения сферы общепита теперь смогут работать до 23:00. Однако расчет будет запрещен уже после 22:00.Читайте такжеЛокдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог

В новогоднюю ночь такие заведения смогут работать до 01:00.

Новогоднюю елку на площадях в городах ставить разрешили, однако проведение концертов и развлекательных мероприятий запрещено.

Карантин в Украине