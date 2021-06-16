Карантин в Украине продлят до конца лета

/ УНИАН

Кабинет министров хочет, чтобы карантин в Украине, введенный из-за коронавируса COVID-19, действовал до конца августа 2021 года.

Правительство в среду, 16 июня, продлит ограничительные меры до 31 августа, привел в Telegram сведения премьер-министра Дениса Шмыгаля нардеп Алексей Гончаренко.

"Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа 2021", – привел политик слова премьера.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия коронавируса. В середине марта 2020 Украина впервые ввела карантин для борьбы с распространением COVID-19.

Сначала ограничительные меры были общенациональными и очень строгими, а позже их смягчили. Потом карантин сделали адаптивным.

Во время адаптивного карантина Украина поделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые карантинные меры, а в красной – самые строгие.

Все регионы нашей страны по состоянию на 9 июня стали зелеными. В Украине карантин уже не раз продляли, в последний раз – до 30 июня.