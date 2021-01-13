Карантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ

Карантин в Украине продлится до 2023 года / УНИАН

Карантин в Украине после окончания локдауна, который действует в Украине с 8 по 24 января, будет продлен до конца 2021 года.

Как сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на источник в Кабинете Министров, в целом ограничительные меры могут сохраняться в Украине даже до 2023 года. По прогнозам врачей, до того времени распространение коронавируса должно приостановится, так как переболеет большинство жителей планеты.

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения (карантин, который действовал до 8 января. – ред), будут продолжаться весь этот год. А вообще в наших расчетах карантин запланирован до 2023 года", – уточнил источник.

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