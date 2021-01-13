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Карантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ

13 января 2021, 18:13

Жизнь вернется к обычному ритму не ранее, чем через два года.

карантин в Украине
Карантин в Украине продлится до 2023 года / УНИАН

Карантин в Украине после окончания локдауна, который действует в Украине с 8 по 24 января, будет продлен до конца 2021 года.

Как сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на источник в Кабинете Министров, в целом ограничительные меры могут сохраняться в Украине даже до 2023 года. По прогнозам врачей, до того времени распространение коронавируса должно приостановится, так как переболеет большинство жителей планеты.

"После 24 января откроется бизнес, но ограничения (карантин, который действовал до 8 января. – ред), будут продолжаться весь этот год. А вообще в наших расчетах карантин запланирован до 2023 года", – уточнил источник.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
  • 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.
  • 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
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