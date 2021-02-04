Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление

В Украине резко снизился уровень заболеваемости COVID-19 / УНИАН

Карантин в Украине не будет усиливаться, так как эпидемиологическая ситуация в стране остается оптимальной из-за локдауна, который поспособствовал резкому снижению заболеваемости. При этом противоэпидемиологические мероприятия на территории страны будут сохраняться до весны 2022 года. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Как утверждает чиновник, локдаун поспособствовал улучшению эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, которая резко снизилась. Однако меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции продлятся до весны 2022 года.

"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года", - подчеркнул Рубан.Читайте такжеВ Украине опять меняется формат карантина: Шмыгаль раскрыл детали

Карантин в Украине