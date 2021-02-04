Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление

Власти не собираются усиливать карантин в ближайшее время, утверждает Олег Рубан.
Карантин в Украине не будет усиливаться, так как эпидемиологическая ситуация в стране остается оптимальной из-за локдауна, который поспособствовал резкому снижению заболеваемости. При этом противоэпидемиологические мероприятия на территории страны будут сохраняться до весны 2022 года. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Как утверждает чиновник, локдаун поспособствовал улучшению эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, которая резко снизилась. Однако меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции продлятся до весны 2022 года.
"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года", - подчеркнул Рубан.Читайте такжеВ Украине опять меняется формат карантина: Шмыгаль раскрыл детали
Карантин в Украине
- В период с 8 по 24 января на территории страны действовать усиленный карантинный режим, который был запущен Кабмином в связи с намерением властей предотвратить начало второй волны COVID-19 в Украине. Уже с 25 января страна вернулась к адаптивному карантину.
- На данный момент в Украине действует общенациональный карантин, который продлится до 1 марта 2021 года.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 4 февраля, заявил, что карантин будет продлен как минимум до 30 апреля. В правительстве не готовы назвать дать завершения противокоронавирусного режима. Карантин будет меняться в зависимости от мутации вируса.