Карантин в Украине продлят: названы новые сроки

Премьер посоветовал не питать иллюзий - борьба с коронавирусом продолжается.
Карантин в Украине будет продлен как минимум до 30 апреля 2020 года. Вероятнее всего, это не конечная дата.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Европейской бизнес-ассоциации Глобальный обзор экономики Украины.
"Карантин мы будем продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться", - заявил Шмыгаль.
Глава Кабмина отметил, что не стоит питать никаких иллюзий - Украина все еще продолжает бороться с коронавирусом. При этом, по его словам, правительство рассчитывает на победу над COVID-19 в этом году. Уже в апреле станет понятно, как двигаться в этой борьбе дальше.
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Коронавирус и карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 2 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения планирует вынести на заседание Кабинета министров постановление о возобновлении адаптивного карантина в Украине.
- По его словам, по состоянию на начало этого месяца в Украине нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19.
- 1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут смягчить, и ряд регионов вернется к адаптивному карантину, где зафиксирована низкая заболеваемость коронавирусом.
- С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина.