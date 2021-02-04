Карантин в Украине продлят: названы новые сроки

Карантин в Украине продлят до конца апреля / УНИАН

Карантин в Украине будет продлен как минимум до 30 апреля 2020 года. Вероятнее всего, это не конечная дата.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Европейской бизнес-ассоциации Глобальный обзор экономики Украины.

"Карантин мы будем продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться", - заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что не стоит питать никаких иллюзий - Украина все еще продолжает бороться с коронавирусом. При этом, по его словам, правительство рассчитывает на победу над COVID-19 в этом году. Уже в апреле станет понятно, как двигаться в этой борьбе дальше.

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