Карантин в Украине с 22 февраля: в Минобразования рассказали о работе детсадов и школ

Украинцам запретят посещать садики и школы, если более 50% учащихся и персонала окажутся на самоизоляции / Reuters

Во время режима адаптивного карантина в Украине по всей территории страны будет действовать желтый уровень ограничений. Образовательные учреждения запретят для посещения в том случае, если на самообсервации после контакта с зараженным человеком будет находиться более 50% учащихся и персонала.

Массовые мероприятия можно проводить только в присутствии одной группы/класса со зрителями. В случае попадания региона в красную зону учебный процесс продолжится для детских садов, специальных образовательных учреждении и начальных классов в школах, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале

Когда нельзя будет ходить в садик и школу

Как рассказал министр, согласно постановлению правительства, посещать образовательные учреждения запретят в том случае, если на самоизоляции после контакта с пациентом, у которого диагностировали коронавирус, окажется более 50% учащихся и персонала заведения.

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Массовые мероприятия разрешены с ограничениями

Спектакли, праздники и концерты со зрителями можно проводить только при участии одной группы или класса.

Красная зона

При условии попадания региона в красную зону, детские сады, специальные заведения образования и начальные классы школы смогут продолжить учебу.

Для остальных соискателей образования введут дистанционное обучение.

Карантин в Украине