Карантин в Украине с 22 февраля: в Минобразования рассказали о работе детсадов и школ

Детские сады и школы продолжат работу в том случае, если регион окажется в красной зоне, сказал Сергей Шкарлет.
Во время режима адаптивного карантина в Украине по всей территории страны будет действовать желтый уровень ограничений. Образовательные учреждения запретят для посещения в том случае, если на самообсервации после контакта с зараженным человеком будет находиться более 50% учащихся и персонала.
Массовые мероприятия можно проводить только в присутствии одной группы/класса со зрителями. В случае попадания региона в красную зону учебный процесс продолжится для детских садов, специальных образовательных учреждении и начальных классов в школах, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале
Когда нельзя будет ходить в садик и школу
- Как рассказал министр, согласно постановлению правительства, посещать образовательные учреждения запретят в том случае, если на самоизоляции после контакта с пациентом, у которого диагностировали коронавирус, окажется более 50% учащихся и персонала заведения.
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Массовые мероприятия разрешены с ограничениями
- Спектакли, праздники и концерты со зрителями можно проводить только при участии одной группы или класса.
Красная зона
- При условии попадания региона в красную зону, детские сады, специальные заведения образования и начальные классы школы смогут продолжить учебу.
- Для остальных соискателей образования введут дистанционное обучение.
Карантин в Украине
- Кабинет министров 17 февраля принял решение о продлении карантина в Украине до 1 мая.
- В стране снова будет действовать адаптивный противоэпидемиологический режим с разделением на зоны – зеленую, желтую и оранжевую. Красная зона будет вводиться отдельным постановлением правительства.
- Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что власти планируют пересматривать карантинные ограничения в регионах в том случае, если условия зеленой зоны удастся выполнить в половине регионов.
Автор: Андрей Ганжа