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Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить

8 декабря 2020, 10:54

Локдаун в Украине наметили на январь 2021. Главред собрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках.

Локдаун в январе 2021 - что запретят и сколько продлится
Локдаун в январе 2021 - что запретят и сколько продлится / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже пообещал, что введение тотального карантина в Украине – вопрос решенный. Теперь вопрос – за датой и сроками. Принять соответствующие решения Кабмин должен уже на этой неделе.

Пока же Главред собрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках.

Локдаун в Украине – дата

По данным источников СМИ во власти, в январе жесткие карантинные мероприятия могут запустить с 2 по 23 января.

2 января – наиболее часто называемая дата старта локдауна.

Окончательное решение по карантину правительство примет 9 декабря.

Жесткий карантин в Украине – сроки

Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря рассказал, что уже в январе министерство порекомендует Кабмину ввести тотальный карантин сроком на 3 недели.

В то же время пиковые периоды заболеваемости COVID-19 в Украине Минздрав прогнозирует на середину января. По их оценкам, они продлятся примерно до середины февраля. Так что не исключено, что локдаун будет продлен – как в свое время не раз продевали карантин в Украине.

Карантин в Украине в январе 2021: что планируют запретить

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, во время локдауна предполагается запретить работу:

  • школ и детских садов;
  • государственных учреждений;
  • развлекательных заведений;
  • залов для посетителей в ресторанах, кафе и барах – только доставка и еда на вынос;
  • фитнес-центров, спортзалов.

Что обещают оставить работать во время локдауна:

  • общественный транспорт (продолжат действовать ограничения пассажиров по количеству мест для сидения);
  • продуктовые магазины, автозаправки и аптеки;
  • отели (разрешено обеспечение завтраками);
  • горнолыжные курорты;
  • церкви (с ограничением 1 человек на пять метров квадратных).

Также Украина не намерена закрывать государственные границы: выезд за рубеж и возвращение оттуда будет позволен.

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