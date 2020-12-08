Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить

Локдаун в Украине наметили на январь 2021. Главред собрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках.
Секретарь СНБО Алексей Данилов уже пообещал, что введение тотального карантина в Украине – вопрос решенный. Теперь вопрос – за датой и сроками. Принять соответствующие решения Кабмин должен уже на этой неделе.
Пока же Главред собрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках.
Локдаун в Украине – дата
По данным источников СМИ во власти, в январе жесткие карантинные мероприятия могут запустить с 2 по 23 января.
2 января – наиболее часто называемая дата старта локдауна.
Окончательное решение по карантину правительство примет 9 декабря.
Жесткий карантин в Украине – сроки
Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря рассказал, что уже в январе министерство порекомендует Кабмину ввести тотальный карантин сроком на 3 недели.
В то же время пиковые периоды заболеваемости COVID-19 в Украине Минздрав прогнозирует на середину января. По их оценкам, они продлятся примерно до середины февраля. Так что не исключено, что локдаун будет продлен – как в свое время не раз продевали карантин в Украине.
Карантин в Украине в январе 2021: что планируют запретить
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, во время локдауна предполагается запретить работу:
- школ и детских садов;
- государственных учреждений;
- развлекательных заведений;
- залов для посетителей в ресторанах, кафе и барах – только доставка и еда на вынос;
- фитнес-центров, спортзалов.
Что обещают оставить работать во время локдауна:
- общественный транспорт (продолжат действовать ограничения пассажиров по количеству мест для сидения);
- продуктовые магазины, автозаправки и аптеки;
- отели (разрешено обеспечение завтраками);
- горнолыжные курорты;
- церкви (с ограничением 1 человек на пять метров квадратных).
Также Украина не намерена закрывать государственные границы: выезд за рубеж и возвращение оттуда будет позволен.
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