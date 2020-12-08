Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить

Локдаун в январе 2021 - что запретят и сколько продлится / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже пообещал, что введение тотального карантина в Украине – вопрос решенный. Теперь вопрос – за датой и сроками. Принять соответствующие решения Кабмин должен уже на этой неделе.

Пока же Главред собрал всё, что известно о предстоящем усилении карантина, его ограничениях и сроках.

Локдаун в Украине – дата

По данным источников СМИ во власти, в январе жесткие карантинные мероприятия могут запустить с 2 по 23 января.

2 января – наиболее часто называемая дата старта локдауна.

Окончательное решение по карантину правительство примет 9 декабря.

Жесткий карантин в Украине – сроки

Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря рассказал, что уже в январе министерство порекомендует Кабмину ввести тотальный карантин сроком на 3 недели.

В то же время пиковые периоды заболеваемости COVID-19 в Украине Минздрав прогнозирует на середину января. По их оценкам, они продлятся примерно до середины февраля. Так что не исключено, что локдаун будет продлен – как в свое время не раз продевали карантин в Украине.

Карантин в Украине в январе 2021: что планируют запретить

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, во время локдауна предполагается запретить работу:

школ и детских садов;

государственных учреждений;

развлекательных заведений;

залов для посетителей в ресторанах, кафе и барах – только доставка и еда на вынос;

фитнес-центров, спортзалов.

Что обещают оставить работать во время локдауна:

общественный транспорт (продолжат действовать ограничения пассажиров по количеству мест для сидения);

продуктовые магазины, автозаправки и аптеки;

отели (разрешено обеспечение завтраками);

горнолыжные курорты;

церкви (с ограничением 1 человек на пять метров квадратных).

Также Украина не намерена закрывать государственные границы: выезд за рубеж и возвращение оттуда будет позволен.

Читайте такжеШколы, детсады и вузы – на замок: в Минздраве раскрыли сценарий локдауна