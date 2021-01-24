Карантин в Украине смягчат: что будет разрешено с 25 января

В Украине начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина / УНИАН

С понедельника, 25 января, карантин в Украине будет смягчен - страна возвращается к адаптивному карантину. По всей территории начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Как известно, усиленный карантин ввели 8 января. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.

Что будет разрешено с 25 января

Массовые мероприятия можно будет проводить, но с ограничением - не более 20 участников с соблюдением социальной дистанции.

Допускается проведение официальных и спортивных мероприятий без зрителей.

Работа заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00 (рассчетные операции должны быть завершены до 22:00). В остальные часы обслуживание клиентов кафе, ресторанов, баров запрещается, исключение - доставка, заказы на вынос.

Разрешается деятельность театров и кинотеатров при условии заполнения зала не более 50%. В музеях, выставочных залах и галереях обязательно соблюдение требования - не более 1 посетителя на 10 кв.м.

Смогут продолжить работу ТРЦ, непродовольственные магазины, непродовольственные рынки.

Разрешается работа гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров.

В общественном транспорте продолжат действовать требования о перевозке количества пассажиров по числу мест для сидения.

Откроются спортивные заведения, т.ч. фитнес-центры, бассейны, спортклубы с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.

Как будут работать школы, университеты, детсады

С 25 января школьники смогут вернуться к очному формату обучения.

"Оранжевая" зона карантина предусматривает ограничение на посещение учебных заведений группами более 20 человек, за исключением детских садов, школ, заведений специального творческого образования.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Университетам, заведениям профессионально-технического образования МОН рекомендовало перейти к смешанной или очной форме обучения, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Читайте такжеКарантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ

Что будет запрещено с 25 января

В общественных местах запрещено находится без средств индивидуальной защиты и документов, удостоверяющих личность.

Нельзя самовольно покидать место самоизоляции, обсервации.

Запрещается работа развлекательных заведений (дискотеки, ночные клубы).

В заведениях общепита запрещается размещение более четырех совершеннолетних за одним столом.

Отменяются плановые госпитализации, за исключением помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи и неотложных ситуаций.

Запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты, где пребывают лица пожилого возраста, инвалиды, ветераны, лица с психическими заболеваниями.

Если более 50% учащихся и персонала учебного заведения находятся на самоизоляции - посещение данного учреждения будет запрещено.

В образовательных заведениях запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.

Полный список карантинных запретов с 25 января / Правительственный портал

Карантин в Украине - о чем ранее писал Главред: