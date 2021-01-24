Карантин в Украине смягчат: что будет разрешено с 25 января

С понедельника страна возвращается к адаптивному карантину.
С понедельника, 25 января, карантин в Украине будет смягчен - страна возвращается к адаптивному карантину. По всей территории начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны.
Как известно, усиленный карантин ввели 8 января. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
Что будет разрешено с 25 января
- Массовые мероприятия можно будет проводить, но с ограничением - не более 20 участников с соблюдением социальной дистанции.
- Допускается проведение официальных и спортивных мероприятий без зрителей.
- Работа заведений общепита разрешается с 07:00 до 23:00 (рассчетные операции должны быть завершены до 22:00). В остальные часы обслуживание клиентов кафе, ресторанов, баров запрещается, исключение - доставка, заказы на вынос.
- Разрешается деятельность театров и кинотеатров при условии заполнения зала не более 50%. В музеях, выставочных залах и галереях обязательно соблюдение требования - не более 1 посетителя на 10 кв.м.
- Смогут продолжить работу ТРЦ, непродовольственные магазины, непродовольственные рынки.
- Разрешается работа гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров.
- В общественном транспорте продолжат действовать требования о перевозке количества пассажиров по числу мест для сидения.
- Откроются спортивные заведения, т.ч. фитнес-центры, бассейны, спортклубы с ограничением посетителей - не более 1 человека на 20 кв.м.
Как будут работать школы, университеты, детсады
- С 25 января школьники смогут вернуться к очному формату обучения.
- "Оранжевая" зона карантина предусматривает ограничение на посещение учебных заведений группами более 20 человек, за исключением детских садов, школ, заведений специального творческого образования.
- Детские сады продолжат работать в обычном режиме.
- Университетам, заведениям профессионально-технического образования МОН рекомендовало перейти к смешанной или очной форме обучения, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.
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Что будет запрещено с 25 января
- В общественных местах запрещено находится без средств индивидуальной защиты и документов, удостоверяющих личность.
- Нельзя самовольно покидать место самоизоляции, обсервации.
- Запрещается работа развлекательных заведений (дискотеки, ночные клубы).
- В заведениях общепита запрещается размещение более четырех совершеннолетних за одним столом.
- Отменяются плановые госпитализации, за исключением помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи и неотложных ситуаций.
- Запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты, где пребывают лица пожилого возраста, инвалиды, ветераны, лица с психическими заболеваниями.
- Если более 50% учащихся и персонала учебного заведения находятся на самоизоляции - посещение данного учреждения будет запрещено.
- В образовательных заведениях запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.
Карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленный карантин в Украине привел к результатам, на которые рассчитывало государство. В стране фиксируется улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По словам Степанова, локдаун продлеваться не будет.
- Киев после локдауна уходит на карантин до весны. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.
- По состоянию на утро воскресенья, 24 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 191 812, за сутки выявили 3915 новых инфицированных COVID-19.
- Коронавирусная статистика в Украине не соответствует действительности. Скорее всего ее искусственно корректируют. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
Автор: Анна Багрий