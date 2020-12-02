"Карантине ничего не поменяет​": врач назвал действенное средство от эпидемии коронавируса​

Как преодолеть эпидемию коронавируса / REUTERS

Большинство людей должны переболеть COVID-19 и выработать коллективный иммунитет, для того чтобы побороть эпидемию коронавируса в Украине.

"Вы очень удивитесь, но мой ответ такой – большая часть людей болеет и должна переболеть. Процесс уже запущен, его остановить не получится. Мы можем рассуждать, умничать, говорить о каких-то закрытиях, карантине – это просто оттягивает время. Это ничего не поменяет. Все равно большая часть людей переболеет", - сказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала Украина 24.

Врач отмечает, что ограничительные карантинные меры могли дать результат еще весной, когда количество заболевших было единицы. По его словам, тогда людей можно было отследить, изолировать, в обсервацию посадить.

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"Я не только про Украину говорю – весь мир поступил странно. ВОЗ называет болезнь самой опасной. Ну хорошо, вы называете, а потом из Китая на весь мир летят самолеты. Это нарушает законы любой страны, Украины, в том числе. Если это особо опасное заболевание, кто дал право без обсервации развозить людей по всему миру", - сказал врач.

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