Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт

Ситуация с коронавирусом в Украине / Reuters

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом, и продолжает стремительно расти число занятых коек в Киеве. Только за сутки оно увеличилось с 63,89% до 68,05%.

По состоянию на вечер понедельника, 15 марта, в Украине пациентами с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом заняты 34 278 койко-мест из 71 257 (48,1% от общего их числа), что на 1 220 больше, чем сутками ранее.

Только за 15 марта госпитализировали 2 010 человек.

Сложнее всего ситуация с койко-местами обстоит в следующих регионах:

Закарпатская область - 81,75% заполненных койко-мест против 79,76% накануне;

Ивано-Франковская область - 81,22% (вчера – 80,94%);

Винницкая область - 73,63% (вчера – 71,48%);

Киев - 68,05% (вчера – 63,89%);

Николаевская область - 60,74% (вчера – 59,56%).

Эксперт Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook отметил, что за сегодняшний день Хмельницкая область преодолела осенний пик заполнения койко-мест.

При этом средняя скорость заполнения больниц за последние 7 дней в целом по стране составляет 672 койко-места.

Истребин обратил внимание также на тот факт, что в столичных больницах кончаются места для госпитализации.

По его словам, Киев бьет рекорды не только по абсолютному количеству госпитализаций, но и по темпам госпитализаций на 1 миллион человек.

Читайте такжеЛяшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer

"Киевские чиновники наверно думают что всем выделят места в Феофании? Я Вас разочарую, дорогие. Более того, в частных клиниках мест уже две недели нет. И ваша любимая Александровская больница сегодня заполнена на 97%! П.С. пусть нули в некоторых больницах вас не утешают, там нет даже кислорода", – написал Истребин.

Он отмечает, что ситуация становится катастрофической, однако руководство страны "боится взять на себя ответственность".

Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред: