Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны / УНИАН

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. В настоящее время такие ограничения действуют в четырех регионах. В то же время в субботу, 20 марта, в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сейчас в "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Во вторник, 23 марта, список пополнят Киев и Одесская область.

В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:

прием посетителей заведениями общепита и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Работа транспорта в красной зоне карантина:

В Минздраве уточнили, что в период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:

легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,

служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,

спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,

спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее: