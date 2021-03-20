Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны

В столице Украины и Одесской области с 23 марта начнут действовать ограничения красной зоны карантина, рассказали в Минздраве.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. В настоящее время такие ограничения действуют в четырех регионах. В то же время в субботу, 20 марта, в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сейчас в "красной" зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Во вторник, 23 марта, список пополнят Киев и Одесская область.
В красной зоне карантина в настоящее время запрещено:
- прием посетителей заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Работа транспорта в красной зоне карантина:
В Минздраве уточнили, что в период действия ограничений красной зоны разрешается перевозка пассажиров:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
- спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
- спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.