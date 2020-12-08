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Киев лидирует по числу диагнозов COVID-19 за сутки: опубликованы свежие данные

8 декабря 2020, 09:01
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Общее число зараженных в Киеве - более 82 тыс. человек.

коронавирус
Коронавирус в Киеве заразил еще почти 1,5 тыс. людей / pixabay.com

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1475 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица снова лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 82 810 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В течение суток 23 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1464 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 557 человек. В общем, коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве 8 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Следом за столицей наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки было зарегистрировано в Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на утро 7 декабря в Киеве поставили 1526 новых диагнозов COVID-19.
  • По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве были поставлены рекордные 1799 диагнозов "коронавирус".
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше. По его словам, цифры официальной статистики нужно умножать на четыре или даже пять.
  • Также Жиравецкий спрогнозировал, когда начнется третья волна COVID-19 в Украине и сколько еще времени продлится эпидемия.

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