Киев лидирует по числу диагнозов COVID-19 за сутки: опубликованы свежие данные

Коронавирус в Киеве заразил еще почти 1,5 тыс. людей / pixabay.com

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1475 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица снова лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 82 810 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

В течение суток 23 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1464 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 557 человек. В общем, коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве 8 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

Следом за столицей наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки было зарегистрировано в Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Читайте такжеВрач развенчал популярные мифы о лечении коронавируса

Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее: