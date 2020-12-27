Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в столице зарегистрировали 107 204 случая заражения.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 718 случаев заражения – таким образом столица является лидером по числу больных за сутки. В числе лидеров также Днепропетровская (537), Одесская (515), Запорожская (453) и Николаевская (414) области.

Всего в столице Украины умерли 1844 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 143 киевлянина, всего 37 273.

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