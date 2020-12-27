Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки

Всего в столице Украины умерли 1844 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в столице зарегистрировали 107 204 случая заражения.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 718 случаев заражения – таким образом столица является лидером по числу больных за сутки. В числе лидеров также Днепропетровская (537), Одесская (515), Запорожская (453) и Николаевская (414) области.
Всего в столице Украины умерли 1844 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 143 киевлянина, всего 37 273.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Адриана Бубновская