Киев лидирует по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего в столице Украины умерли 1935 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро пятницы, 1 января, в столице зарегистрировали 112 356 случаев заражения.
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 885 случаев заражения – таким образом столица является лидером по числу больных за сутки. В числе лидеров также Харьковская область – 713 случаев, Киевская область – 627, Одесская область – 544.
Всего в столице Украины умерли 1935 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19.
Вылечились за сутки 537 киевлянин, всего 39 911.
Коронавирус в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна, который введут с 8 января, столичные школы будут работать в дистанционном режиме.
- 9 декабря Кабинет Министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Автор: Адриана Бубновская