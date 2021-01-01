Киев лидирует по числу случаев заражения коронавирусом за сутки / Reuters

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. По состоянию на утро пятницы, 1 января, в столице зарегистрировали 112 356 случаев заражения.

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в Киеве выявили 885 случаев заражения – таким образом столица является лидером по числу больных за сутки. В числе лидеров также Харьковская область – 713 случаев, Киевская область – 627, Одесская область – 544.

Всего в столице Украины умерли 1935 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус, за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19.

Вылечились за сутки 537 киевлянин, всего 39 911.

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