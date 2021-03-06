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Киев оштрафует посредника за срыв поставки китайской вакцины в Украину

6 марта 2021, 16:52
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Стал известен размер штрафа, который могут наложить на посредника - компанию Лекхим.

Вакцина Sinovac
Вакцина Sinovac не доехала в Украину / GettyImages

В связи со срывом сроков поставки в Украину китайской вакцины от коронавируса CoronaVac (производства компании Sinovac) Министерство здравоохранения планирует оштрафовать компанию-посредника Лекхим.

Как заявил Reuters заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, штрафные санкции были прописаны в договоре о поставке вакцины в Украину.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте ", - сказал Иващенко.

Он пояснил, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

В то же время представитель Минздрава не уточнил, какими будут финансовые штрафы. При этом Reuters пишет, что правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

В свою очередь в компании Лекхим отказались от комментариев, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта.

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Ранее сообщалось, что по результатам исследований эффективность китайской вакцины Sinovac составила 83,5%. Вместе с тем китайская вакцина показала значительно различающиеся показатели эффективности в четырех центрах клинических испытаний, что вызывает опасения по поводу того, будет ли вакцина эффективной в сдерживании вспышек в странах, где она проводится.

Вакцина Sinovac

Китайский производитель Sinovac разработал собственную вакцину, получившую название CoronaVac. При производстве вакцины CoronaVac используются частично разрушенные частицы коронавируса, которые фактически мертвы. После того, как иммунная система вступает в контакт с этими частицами, она начинает вырабатывать необходимые антитела для защиты от инфекции в будущем. Как и другие вакцины, находящиеся в разработке, для нее потребуется две дозы, и Sinovac сможет производить 300 миллионов доз в год.

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Вакцинация от коронавируса:

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