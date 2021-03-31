Киев с 5 апреля ужесточает карантин: Кличко перечислил новые запреты

Весь общественный транспорт (и наземный, и метро) будет перевозить людей только по спецпропускам.
Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Весь общественный транспорт (и наземный, и метро) будет перевозить людей только по спецпропускам. То есть, исключительно работников предприятий критической инфраструктуры, объяснил Кличко в своем телеграм-канале в среду, 31 марта.
Вот список ограничений из-за коронавируса, которые вступят в силу в Киеве 5 апреля и продлятся минимум до 16 апреля:
- Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
- Руководители предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, по возможности, предоставить отпуск.
- Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
- Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.
Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
Автор: Адриана Бубновская