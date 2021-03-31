Киев с 5 апреля ужесточает карантин: Кличко перечислил новые запреты / УНИАН

Из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Весь общественный транспорт (и наземный, и метро) будет перевозить людей только по спецпропускам. То есть, исключительно работников предприятий критической инфраструктуры, объяснил Кличко в своем телеграм-канале в среду, 31 марта.

Вот список ограничений из-за коронавируса, которые вступят в силу в Киеве 5 апреля и продлятся минимум до 16 апреля:

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, по возможности, предоставить отпуск.

Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.

Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами.

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