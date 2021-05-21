Киев снова вырвался вперед: опубликована свежая статистика по COVID-19 в Украине

За сутки поставили чуть меньше пяти тысяч новых диагнозов "коронавирус". Столица лидирует по числу выявленных больных.
По состоянию на утро пятницы, 21 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у4 984 жителей страны. В том числе заболели 278 детей и 97 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 785 человек; летальных случаев - 202, выздоровели 12 845 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 175 382 человека;
- выздоровели - 1 929 039 человек;
- летальных исходов - 49 101;
- проведено ПЦР-тестов - 9 970 045.
Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 453 случая;
- Винницкая область - 134 случая;
- Волынская область - 170 случаев;
- Днепропетровская область - 405 случаев;
- Донецкая область - 408 случаев;
- Житомирская область - 117 случаев;
- Закарпатская область - 47 случаев;
- Запорожская область - 354 случая;
- Ивано-Франковская область - 85 случаев;
- Киевская область - 348 случаев;
- Кировоградская область - 66 случаев;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 269 случаев;
- Николаевская область - 214 случаев;
- Одесская область - 201 случай;
- Полтавская область - 183 случая;
- Ровенская область - 236 случаев;
- Сумская область - 191 случай;
- Тернопольская область - 122 случая;
- Харьковская область - 299 случаев;
- Херсонская область - 154 случая;
- Хмельницкая область - 121 случай;
- Черкасская область - 139 случаев;
- Черновицкая область - 77 случаев;
- Черниговская область - 135 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- 18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
- Молекулярные биологи из Канады заявили, что создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Препарат уже прошел начальную фазу клинических испытаний.
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
- Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
Автор: Анна Багрий