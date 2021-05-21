Киев снова вырвался вперед: опубликована свежая статистика по COVID-19 в Украине

За сутки от коронавируса выздоровели почти 13 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 21 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у​​4 984 жителей страны. В том числе заболели 278 детей и 97 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 785 человек; летальных случаев - 202, выздоровели 12 845 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 мая / https://t.me/mozofficial/1194

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 175 382 человека;

выздоровели - 1 929 039 человек;

летальных исходов - 49 101;

проведено ПЦР-тестов - 9 970 045.

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 453 случая;

Винницкая область - 134 случая;

Волынская область - 170 случаев;

Днепропетровская область - 405 случаев;

Донецкая область - 408 случаев;

Житомирская область - 117 случаев;

Закарпатская область - 47 случаев;

Запорожская область - 354 случая;

Ивано-Франковская область - 85 случаев;

Киевская область - 348 случаев;

Кировоградская область - 66 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 269 случаев;

Николаевская область - 214 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 183 случая;

Ровенская область - 236 случаев;

Сумская область - 191 случай;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 154 случая;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 139 случаев;

Черновицкая область - 77 случаев;

Черниговская область - 135 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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