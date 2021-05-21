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Киев снова вырвался вперед: опубликована свежая статистика по COVID-19 в Украине

21 мая 2021, 08:23
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За сутки поставили чуть меньше пяти тысяч новых диагнозов "коронавирус". Столица лидирует по числу выявленных больных.

коронавирус
За сутки от коронавируса выздоровели почти 13 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 21 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у​​4 984 жителей страны. В том числе заболели 278 детей и 97 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 785 человек; летальных случаев - 202, выздоровели 12 845 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 21 мая / https://t.me/mozofficial/1194

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 175 382 человека;
  • выздоровели - 1 929 039 человек;
  • летальных исходов - 49 101;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 970 045.

Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 453 случая;
  • Винницкая область - 134 случая;
  • Волынская область - 170 случаев;
  • Днепропетровская область - 405 случаев;
  • Донецкая область - 408 случаев;
  • Житомирская область - 117 случаев;
  • Закарпатская область - 47 случаев;
  • Запорожская область - 354 случая;
  • Ивано-Франковская область - 85 случаев;
  • Киевская область - 348 случаев;
  • Кировоградская область - 66 случаев;
  • Луганская область - 56 случаев;
  • Львовская область - 269 случаев;
  • Николаевская область - 214 случаев;
  • Одесская область - 201 случай;
  • Полтавская область - 183 случая;
  • Ровенская область - 236 случаев;
  • Сумская область - 191 случай;
  • Тернопольская область - 122 случая;
  • Харьковская область - 299 случаев;
  • Херсонская область - 154 случая;
  • Хмельницкая область - 121 случай;
  • Черкасская область - 139 случаев;
  • Черновицкая область - 77 случаев;
  • Черниговская область - 135 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • 18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса Pfizer. Ее доставили в аэропорт "Киев".
  • Молекулярные биологи из Канады заявили, что создали первую вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Препарат уже прошел начальную фазу клинических испытаний.
  • Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
  • Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.

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