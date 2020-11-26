Киев снова вырвался вперед по числу новых больных COVID-19

Опубликована свежая статистика за минувшие сутки.
За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1399 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель по всей Украине.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Общее число зараженных в Киеве - 64019 человек.
В течение суток 31 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1227 киевлян, уточняется на сайте СНБО.
За сутки выздоровели 505 человек. В общем, коронавирус преодолели 21942 жителя Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро 24 ноября в Киеве поставили 1422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.
- 25 ноября Киев из лидеров переместился на третье место в ТОП-5 регионов, где фиксируется больше всего новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро вторника в столице Украины поставили 980 новых диагнозов COVID-19.
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в столице было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса - 34.
- Ученые подсчитали, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября. Цифры удручающие.
Автор: Анна Багрий