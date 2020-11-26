Киев снова вырвался вперед по числу новых больных COVID-19

Коронавирус в Киеве убил еще 31 человека / Фото Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1399 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель по всей Украине.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 64019 человек.

В течение суток 31 человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1227 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 505 человек. В общем, коронавирус преодолели 21942 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 26 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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