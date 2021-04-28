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Киев выходит из локдауна: Кличко назвал дату

28 апреля 2021, 12:08
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Карантин в Киеве ослабили. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме без спецпропусков с 1 мая.

Виталий Кличко
Виталий Кличко заявил, что в Киеве ослабили карантин / Facebook

Жесткий карантин в Киеве отменили, сообщил в среду, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

"Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева, состоящей из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они приняли решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию, что с 1 мая в Киеве ослабляют карантин. С 1 мая возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы", - рассказал Кличко в ходе брифинга.

Кличко уточнил, что 1 мая возобновят работу:

  • весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)
  • заведения торговли
  • торгово-развлекательные центры
  • рынки
  • ярмарки
  • общепит
  • спортивные залы и фитнес-центры
  • Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

"5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - уточнил мэр.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 28 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1070 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 1 174.

Всего в Киеве заболел 193 690 человек, умерли - 4 537, вылечились - 122 047.

Карантин в Киеве - о чем сообщалось ранее:

  • Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
  • Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения, заявил 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

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