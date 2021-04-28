Киев выходит из локдауна: Кличко назвал дату

Карантин в Киеве ослабили. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме без спецпропусков с 1 мая.
Жесткий карантин в Киеве отменили, сообщил в среду, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.
"Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева, состоящей из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они приняли решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию, что с 1 мая в Киеве ослабляют карантин. С 1 мая возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы", - рассказал Кличко в ходе брифинга.
Кличко уточнил, что 1 мая возобновят работу:
- весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)
- заведения торговли
- торгово-развлекательные центры
- рынки
- ярмарки
- общепит
- спортивные залы и фитнес-центры
- Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
"5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - уточнил мэр.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 28 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1070 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 1 174.
Всего в Киеве заболел 193 690 человек, умерли - 4 537, вылечились - 122 047.
Карантин в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
- Киев станет следующим регионом, который выйдет из красной зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения, заявил 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.