Киев выходит из локдауна: Кличко назвал дату

Виталий Кличко заявил, что в Киеве ослабили карантин / Facebook

Жесткий карантин в Киеве отменили, сообщил в среду, 28 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

"Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева, состоящей из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они приняли решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию, что с 1 мая в Киеве ослабляют карантин. С 1 мая возобновляет работу в обычном режиме без спецпропусков общественный транспорт. С 5 мая дети вернутся в школы", - рассказал Кличко в ходе брифинга.

Кличко уточнил, что 1 мая возобновят работу:

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм)

заведения торговли

торгово-развлекательные центры

рынки

ярмарки

общепит

спортивные залы и фитнес-центры

Центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

"5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - уточнил мэр.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 28 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1070 случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек, выздоровели - 1 174.

Всего в Киеве заболел 193 690 человек, умерли - 4 537, вылечились - 122 047.

Карантин в Киеве - о чем сообщалось ранее: