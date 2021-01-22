Киевлянам светит вакцинация от коронавируса: названо число счастливчиков

Сотни тысяч киевлян светит вакцинация от COVID-19 / Reuters

Власти Киева ведут переговоры с несколькими европейскими и американскими компаниями, которые производят вакцины от коронавируса COVID-19.

Столичные власти готовы за счет местного бюджета купить препараты, речь идет о приобретении 1 млн доз для вакцинации полумиллиона киевлян, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

Глава города добавил, что уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителями вакцины.

"...в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения", – добавил мэр.Читайте такжеКогда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки

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