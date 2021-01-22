Киевлянам светит вакцинация от коронавируса: названо число счастливчиков

Власти уже предварительно договорились с некоторыми производителями вакцины от COVID-19.
Власти Киева ведут переговоры с несколькими европейскими и американскими компаниями, которые производят вакцины от коронавируса COVID-19.
Столичные власти готовы за счет местного бюджета купить препараты, речь идет о приобретении 1 млн доз для вакцинации полумиллиона киевлян, поделился мэр Киева Виталий Кличко в своем канале в Telegram.
Глава города добавил, что уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителями вакцины.
"...в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения", – добавил мэр.Читайте такжеКогда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
Вакцинация от коронавируса в Украине – главные новости
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что государство может получить первые 150-200 тысяч доз вакцины в феврале 2021 года, и тогда возможен старт вакцинации.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В министерстве отмечали, что вакцинация препаратами, закупленными за бюджетные деньги, для украинцев будет бесплатной.
Автор: Екатерина Присяжнюк