Киевлянам транспортный локдаун "стоил" более 80 млн грн

Подсчитаны убытки транспорта от локдауна / УНИАН

Неделя транспортного коллапса в столице Украины и связанное с ним время, которое киевляне теряли в пробках, стоила им 81,3 млн гривен, говорится в исследовании консалтингового агентства А+С Украина.

В первый день локдауна, в понедельник, 5 апреля, задержка в дороге составила 58%. В пятницу, 9 апреля, этот показатель снизился и составил 42%.

"42% среднесуточной задержки в пятницу - это уже почти столько же, как в пятницу на позапрошлой неделе, когда у нас еще был настоящий общественный транспорт", - отметили эксперты.

Исследователи уверяют, что как такового транспортного коллапса в Киеве не было.

"Почему? Раздали достаточно пропусков? Эффективно перераспределились? Отложили дела? Сложно сказать, возможно все и сразу, а возможно что-то одно в большей степени. Последствия от решения о закрытии общественного транспорта будут более длительными и косвенными. Не хотим никого пугать, но все только начинается", - резюмировали в А+С.

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Стоимость транспортных потерь в агентстве рассчитывают с помощью модели городской мобильности Киева и суммарных потерь времени за день, которые определяют с помощью сервиса TomTom. Количество потерянных часов умножают на стоимость одного часа работы (для Киева это 105 гривен).

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