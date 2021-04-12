Киевлянам транспортный локдаун "стоил" более 80 млн грн

Стоимость транспортных потерь в агентстве рассчитывают с помощью модели городской мобильности Киева.
Неделя транспортного коллапса в столице Украины и связанное с ним время, которое киевляне теряли в пробках, стоила им 81,3 млн гривен, говорится в исследовании консалтингового агентства А+С Украина.
В первый день локдауна, в понедельник, 5 апреля, задержка в дороге составила 58%. В пятницу, 9 апреля, этот показатель снизился и составил 42%.
"42% среднесуточной задержки в пятницу - это уже почти столько же, как в пятницу на позапрошлой неделе, когда у нас еще был настоящий общественный транспорт", - отметили эксперты.
Исследователи уверяют, что как такового транспортного коллапса в Киеве не было.
"Почему? Раздали достаточно пропусков? Эффективно перераспределились? Отложили дела? Сложно сказать, возможно все и сразу, а возможно что-то одно в большей степени. Последствия от решения о закрытии общественного транспорта будут более длительными и косвенными. Не хотим никого пугать, но все только начинается", - резюмировали в А+С.
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Стоимость транспортных потерь в агентстве рассчитывают с помощью модели городской мобильности Киева и суммарных потерь времени за день, которые определяют с помощью сервиса TomTom. Количество потерянных часов умножают на стоимость одного часа работы (для Киева это 105 гривен).
Коронавирус в Киеве:
- В Киеве за минувшие сутки от осложнений коронавирусной болезни умерли 42 человека.
- 11 апреля в столице зарегистрировано 537 подтвержденных случаев COVID-19, а также 42 летальных случая.
- Были госпитализированы 76 больных COVID-19, еще 287 человек попали в больницы с подозрением на коронавирусную болезнь и пневмониями.
- Выздоровели за минувшие сутки 148 человек.
- Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (160), Днепровском (67) и Подольском (64) районах.Всего в столице с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 177 тысяч 106 человек, умерли 3 тысячи 932, выздоровели 111 тысяч 216 человек.