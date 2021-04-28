Киевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield

Женщине диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Ученые рассматривали такие случаи после вакцинации. Их не более сотни по всему миру.
53-летней киевлянке сделали прививку вакциной индийского производства CoviShield, а через три дня ее госпитализировали. Женщину парализовало. Уже почти месяц она прикована к постели.
Есть ли связь между прививкой и параличом, выясняет специальная комиссия, сообщает ТСН.
Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день у нее поднялась температура. На третий ее парализовало: все, что ниже рук, она не чувствует.
Киевлянке диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.
Читайте такжеВрач развенчал популярный миф о связи коронавируса и паралича лица"Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты", — заявил заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.
Отметим, в авторитетных медицинских журналах были публикации, в которых ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. Подобных случаев по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.
Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред:
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная.
- 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- 24 марта в Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области.
- В ведомстве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.
- Кроме того, в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных последствий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
- Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что причина смерти Нарожной является распространенной и случается ежедневно у людей, которые не были вакцинированы.
- По факту смерти военнослужащей ВСУ пообещали провести полноценное расследование.