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Киевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield

28 апреля 2021, 08:16
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Женщине диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Ученые рассматривали такие случаи после вакцинации. Их не более сотни по всему миру.

Covishield, ковишилд
Киевлянка получила прививку CoviShield, а через три дня ее госпитализировали / Reuters

53-летней киевлянке сделали прививку вакциной индийского производства CoviShield, а через три дня ее госпитализировали. Женщину парализовало. Уже почти месяц она прикована к постели.

Есть ли связь между прививкой и параличом, выясняет специальная комиссия, сообщает ТСН.

Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день у нее поднялась температура. На третий ее парализовало: все, что ниже рук, она не чувствует.

Киевлянке диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

Читайте такжеВрач развенчал популярный миф о связи коронавируса и паралича лица"Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты", — заявил заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Отметим, в авторитетных медицинских журналах были публикации, в которых ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. Подобных случаев по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.

Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред:

  • 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная.
  • 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
  • 24 марта в Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области.
  • В ведомстве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.
  • Кроме того, в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных последствий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано.
  • 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
  • Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что причина смерти Нарожной является распространенной и случается ежедневно у людей, которые не были вакцинированы.
  • По факту смерти военнослужащей ВСУ пообещали провести полноценное расследование.

вакцинация паралич новости Украины индийская вакцина CoviShield
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