Киевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield

Киевлянка получила прививку CoviShield, а через три дня ее госпитализировали / Reuters

53-летней киевлянке сделали прививку вакциной индийского производства CoviShield, а через три дня ее госпитализировали. Женщину парализовало. Уже почти месяц она прикована к постели.

Есть ли связь между прививкой и параличом, выясняет специальная комиссия, сообщает ТСН.

Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день у нее поднялась температура. На третий ее парализовало: все, что ниже рук, она не чувствует.

Киевлянке диагностировали миелит — воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли.

Читайте такжеВрач развенчал популярный миф о связи коронавируса и паралича лица"Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты", — заявил заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко.

Отметим, в авторитетных медицинских журналах были публикации, в которых ученые рассматривали случаи поперечного миелита после вакцинации. Подобных случаев по всему миру было не более сотни на миллионы вакцинированных.

Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред: