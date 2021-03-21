Киевщина попала в красную зону карантина: что под запретом

Красная зона Украины расширена, теперь в ней шесть регионов и Киев.
По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Киевщина оказалась в красной зоне по показателям Минздрава, опубликованным на его сайте.
В нашей стране уже были в красной зоне и продолжают там оставаться Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Одесская области и Киев.
В красной карантинной зоне самые строгие ограничительные меры.
Красная зона – что запрещено:
- Прием посетителей в заведениях общественного питания;
- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, развлекательных заведениях, заведениях торговли и бытового обслуживания;
- Работа учреждений культуры;
- Проведение массовых мероприятий, кроме автокинотеатров, автоконцертов и официальных спортивных мероприятий (могут проходить без зрителей);
- Работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;
- Работа непродовольственных рынков;
- Запрещаются регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров;
- Запрещено посещение учебных заведений. Исключение – детские сады, также могут ходить в школу ученики 1-4 классов общеобразовательных средних школ.
Напомним, 18 марта в Киевской области был установлен коронавирусный антирекорд – заболели 1 тысяча 134 жителя, и власти решили с 21 числа ужесточить ограничительные меры.
По состоянию на утро 21 марта на Киевщине COVID-19 диагностирован у 87 291 человека, выздоровели 74 658 пациентов, а 1 443 – скончались. За сутки вирус нашли у 654 человек.
Коронавирус в Украине и карантин
- В Украине из-за COVID-19 с 12 марта 2020 года ввели карантин. Сначала ограничительные меры были общенациональными и жесткими, а позже их смягчили.
- Карантин стал адаптивным – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.
- В конце 2020-го из-за роста заболеваемости решили ввести локдаун, он действовал в январе текущего года.
- После локдауна снова заработал адаптивный карантин. В украинском государстве есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная.