Киевщина попала в красную зону карантина: что под запретом

Киевская область стала красной зоной / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Киевщина оказалась в красной зоне по показателям Минздрава, опубликованным на его сайте.

В нашей стране уже были в красной зоне и продолжают там оставаться Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская, Одесская области и Киев.

В красной карантинной зоне самые строгие ограничительные меры.

Красная зона – что запрещено:

Прием посетителей в заведениях общественного питания;

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, развлекательных заведениях, заведениях торговли и бытового обслуживания;

Работа учреждений культуры;

Проведение массовых мероприятий, кроме автокинотеатров, автоконцертов и официальных спортивных мероприятий (могут проходить без зрителей);

Работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;

Работа непродовольственных рынков;

Запрещаются регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров;

Запрещено посещение учебных заведений. Исключение – детские сады, также могут ходить в школу ученики 1-4 классов общеобразовательных средних школ.

/ Скриншот с moz.gov.ua

/ Скриншот с moz.gov.ua

Напомним, 18 марта в Киевской области был установлен коронавирусный антирекорд – заболели 1 тысяча 134 жителя, и власти решили с 21 числа ужесточить ограничительные меры.

По состоянию на утро 21 марта на Киевщине COVID-19 диагностирован у 87 291 человека, выздоровели 74 658 пациентов, а 1 443 – скончались. За сутки вирус нашли у 654 человек.

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