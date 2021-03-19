Киевщина уходит на жесткий карантин: названы запреты

На Киевщине с воскресенья усиливают карантин / УНИАН

Карантин в Киевской области для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 станет более жестким с воскресенья, 21 марта. На Киевщине в частности изменятся правила перевозки пассажиров в транспорте.

Ограничительные меры в регионе решили усилить из-за коронавирусного антирекорда, рассказал глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин во время онлайн-брифинга, который транслировали в Facebook.

Председатель ОГА добавил, что власти могут смягчить карантинные ограничения, если на протяжении недели показатели заболеваемости улучшатся.

"В регионе в течение последних нескольких дней стремительно начало расти количество больных коронавирусом. За прошедшие сутки 18 марта... имеем антирекорд – заболели 1 тысяча 134 жильцы, к сожалению, 27 – умерли…", – поделился чиновник.

Жесткий карантин в Киевской области – что будет запрещено:

Полная посадка в общественном транспорте – пассажиры могут занять только половину мест для сидения;

Обычная работа ресторанов и кафе, им можно работать только на вынос;

Запрещена работа торгово-развлекательных центров;

Запрещена работа ярмарок и непродовольственных рынков;

Непродовольственным магазинам нельзя работать в обычном режиме;

Запрещена работа бассейнов и учреждений культуры;

Не могут работать детские развлекательные учреждения;

Запрещены массовые мероприятия.

Непродовольственным магазинам можно заниматься адресной доставкой или продавать товары на вынос. Без зрителей могут проходить матчи, в которых соревнуются команды.

Могут проходить богослужения, если для одного посетителя обеспечат площадь 10 квадратных метров.

Магазинам, в которых продается бытовая химия, можно работать при условии, что для одного покупателя предусмотрена площадь в 20 квадратных метров. Такие же условия работы продовольственных магазинов, зоомагазинов и магазинов цветов.

Власти решили, что детские садики продолжат работать, а школьников после весенних каникул отправят на дистанционное обучение.

Напомним, коронавирус в Киевской области по состоянию на утро 19 марта нашли у 85 601 человека, выздоровели 73 978 пациентов, а скончались – 1 425. Киевщина находится в оранжевой зоне карантина.

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