Киевщина уходит на жесткий карантин: названы запреты

В Киевской области карантин решили ужесточить из-за коронавирусного антирекорда.
Карантин в Киевской области для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 станет более жестким с воскресенья, 21 марта. На Киевщине в частности изменятся правила перевозки пассажиров в транспорте.
Ограничительные меры в регионе решили усилить из-за коронавирусного антирекорда, рассказал глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин во время онлайн-брифинга, который транслировали в Facebook.
Председатель ОГА добавил, что власти могут смягчить карантинные ограничения, если на протяжении недели показатели заболеваемости улучшатся.
"В регионе в течение последних нескольких дней стремительно начало расти количество больных коронавирусом. За прошедшие сутки 18 марта... имеем антирекорд – заболели 1 тысяча 134 жильцы, к сожалению, 27 – умерли…", – поделился чиновник.
Жесткий карантин в Киевской области – что будет запрещено:
- Полная посадка в общественном транспорте – пассажиры могут занять только половину мест для сидения;
- Обычная работа ресторанов и кафе, им можно работать только на вынос;
- Запрещена работа торгово-развлекательных центров;
- Запрещена работа ярмарок и непродовольственных рынков;
- Непродовольственным магазинам нельзя работать в обычном режиме;
- Запрещена работа бассейнов и учреждений культуры;
- Не могут работать детские развлекательные учреждения;
- Запрещены массовые мероприятия.
Непродовольственным магазинам можно заниматься адресной доставкой или продавать товары на вынос. Без зрителей могут проходить матчи, в которых соревнуются команды.
Могут проходить богослужения, если для одного посетителя обеспечат площадь 10 квадратных метров.
Магазинам, в которых продается бытовая химия, можно работать при условии, что для одного покупателя предусмотрена площадь в 20 квадратных метров. Такие же условия работы продовольственных магазинов, зоомагазинов и магазинов цветов.
Власти решили, что детские садики продолжат работать, а школьников после весенних каникул отправят на дистанционное обучение.
Напомним, коронавирус в Киевской области по состоянию на утро 19 марта нашли у 85 601 человека, выздоровели 73 978 пациентов, а скончались – 1 425. Киевщина находится в оранжевой зоне карантина.
Карантин в Украине и локдаун в Киеве
- В нашей стране из-за COVID-19 карантин стартовал с 12 марта прошлого года. В конце 2020-го больных стало намного больше, поэтому Кабмин решил с 8 по 25 января 2021 ввести локдаун.
- В марте в Киеве подскочило число заболевших. Столичные власти решили ужесточить ограничительные меры с 20 марта до 9 апреля. Киев попал в красную карантинную зону.