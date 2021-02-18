Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан

В Киеве прогнозируют рост числа случаев коронавируса / Reuters

Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал увеличение количества новых случаев коронавируса в столице.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, из-за осложнения эпидемиологической ситуации на западе Украины, в Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев COVID-19.

"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю дойдет до Киева", - сказал председатель Госпотребслужбы.

Он также не исключил, что после возобновления действия адаптивного карантина Киев будет находиться в "желтой" зоне, однако через неделю может оказаться в "оранжевой".

"Если говорить сегодня - это "желтая" зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет "оранжевая" зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах", - пояснил Рубан и добавил, что после перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону".

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Коронавирус в Киеве: