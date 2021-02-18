Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан

Олег Рубан спрогнозировал увеличение количества новых случаев коронавируса в столице.
Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал увеличение количества новых случаев коронавируса в столице.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, из-за осложнения эпидемиологической ситуации на западе Украины, в Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев COVID-19.
"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю дойдет до Киева", - сказал председатель Госпотребслужбы.
Он также не исключил, что после возобновления действия адаптивного карантина Киев будет находиться в "желтой" зоне, однако через неделю может оказаться в "оранжевой".
"Если говорить сегодня - это "желтая" зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет "оранжевая" зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах", - пояснил Рубан и добавил, что после перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону".
Читайте такжеВ Черновицкой ОГА бьют тревогу из-за "критической ситуации" с COVID-19
Коронавирус в Киеве:
- В столице за минувшие сутки выявили 513 больных COVID-19, умерли 11 человек.
- Всего за период пандемии в городе 2 тыс. 557 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 133 тыс. 347.
- В больницы за сутки госпитализированы 78 пациентов.
- Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком - 94, Днепровском - 93 и в Голосеевском - 82 случая.
- Выздоровели за минувшие сутки 713 человек. В общем коронавирус преодолели 90 тыс. 140 киевлян.