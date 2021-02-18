УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан

18 февраля 2021, 12:16
Прослушать новость
Остановить

Олег Рубан спрогнозировал увеличение количества новых случаев коронавируса в столице.

Коронавирус
В Киеве прогнозируют рост числа случаев коронавируса / Reuters

Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал увеличение количества новых случаев коронавируса в столице.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, из-за осложнения эпидемиологической ситуации на западе Украины, в Киеве через неделю ожидается увеличение количества новых случаев COVID-19.

"Будем наблюдать изменения, потому что сейчас идет увеличение заболеваемости в западных регионах и через неделю дойдет до Киева", - сказал председатель Госпотребслужбы.

Он также не исключил, что после возобновления действия адаптивного карантина Киев будет находиться в "желтой" зоне, однако через неделю может оказаться в "оранжевой".

"Если говорить сегодня - это "желтая" зона. Если говорить о следующей неделе, то это будет "оранжевая" зона, потому что это будет естественный рост заболеваемости, связанный с сезоном и завершением карантинных мероприятий и увеличением заболеваемости в западных регионах", - пояснил Рубан и добавил, что после перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону".

Читайте такжеВ Черновицкой ОГА бьют тревогу из-за "критической ситуации" с COVID-19

Коронавирус в Киеве:

  • В столице за минувшие сутки выявили 513 больных COVID-19, умерли 11 человек.
  • Всего за период пандемии в городе 2 тыс. 557 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 133 тыс. 347.
  • В больницы за сутки госпитализированы 78 пациентов.
  • Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком - 94, Днепровском - 93 и в Голосеевском - 82 случая.
  • Выздоровели за минувшие сутки 713 человек. В общем коронавирус преодолели 90 тыс. 140 киевлян.
новости Киева COVID-19 коронавирус в Киеве Олег Рубан
Сейчас вы просматриваете новость «Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
До мая: Кабмин продлил карантин в УкраинеДо мая: Кабмин продлил карантин в Украине В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантинаВ Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причиныВакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавирусаВ Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавируса Новый карантин в Украине: названы послабления и запретыНовый карантин в Украине: названы послабления и запреты
Следующий материал

Последние новости

13:13
У Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину
13:12
Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры Видео
12:54
Кравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ Видео
12:50
В Киеве закрыли на вход и выход две центральные станции метро мнение Видео
12:46
У Путина сделали новое резкое заявление об Украине Видео
Реклама
12:37
У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата
12:35
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
12:25
Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе Видео
12:16
Киеву грозит "оранжевая" зона карантина и резкий скачок новых случаев COVID-19 – Рубан Видео
11:51
Снег до начала апреля: синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну Видео
11:51
Зачем нужен коллаген: ученые дали ответ Видео
11:50
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
11:47
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить Видео
11:34
Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления Видео
11:33
Чай из крапивы: в чем польза Видео
11:26
В Киеве возле метро нашли труп
11:13
В США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2 Видео
11:12
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
10:57
В Украине подскочит тариф на передачу электроэнергии Видео
10:46
В России молодежь, которая делала надписи на заборах, приписали к "украинским радикалам" Видео
Реклама
10:44
Кофе и холестерин: риски, преимущества и другие факты Видео
10:33
Власть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине мнение
10:28
Евробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепам Видео
10:27
Андрей Мягков - биография, фильмография и личная жизнь Видео
09:47
На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина Видео
09:45
Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт
09:42
У Зеленского назвали главную причину санкций против "каналов Медведчука" Видео
09:35
Андрей Мягков умер: названа возможная причина смерти
09:17
Украину накрыла "битва циклонов": стало известно, чем удивит погода на следующей неделе Видео
09:14
Появились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджа Видео
08:48
Ткаченко сказал, почему у Киркорова не отнимают звание народного артиста Украины
08:46
Карантин в Украине ослаблен: сегодня пройдет первый футбольный матч с болельщиками Видео
08:34
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР и Беларуси мнение
08:01
Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40% Видео
07:37
Громкое решение Рады взбудоражило Януковича: как отреагировал экс-президент-беглец Видео
07:01
Смертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работы Видео
06:55
Глобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая мнение
06:33
Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько Видео
06:24
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
06:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
Реклама
05:33
У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс Видео
05:33
Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать Видео
05:00
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
04:59
Как обуздать высокое давление - ответ врачей Видео
04:31
Эксперт спрогнозировал, чем обернется для Украины провал вакцинации от COVID-19 Видео
04:23
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
04:12
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
03:40
Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком Видео
03:02
Ученые создали супермаску от коронавируса Видео
02:54
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожают цены на продукты Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять