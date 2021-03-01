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Киеву грозит ужесточение карантина - Госпотребслужба

1 марта 2021, 16:24

Сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19, заявил глава Госпостребслужбы Олег Рубан. Поэтому город может оказаться в "оранжевой" зоне.

карантин,маска
Киеву грозит ужесточение карантина - Госпостребслужба / УНИАН

В Киеве существует риск попадания столицы в "оранжевую" зону карантина. Однако когда это произойдет, пока неизвестно, заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

"Есть риск попадания в "оранжевую" зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, может быть, через неделю, или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города как Киев, мегаполиса - "оранжевая" зона это норма", - заявил Рубан в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сейчас в столице идет прогнозируемый рост заболеваемости COVID-19. При этом в Киеве выполняются все необходимые меры - в том числе и ревизии заведений здравоохранения.

Рубан добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице на протяжении марта-апреля, после чего начнется снижение числа случаев COVID.

Отметим, за сутки 28 февраля в столице лабораторно подтвердили 156 новых случаев заболевания коронавирусом, преодолели болезнь только 16 человек. Плюс 5 летальных случаев от вируса.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
  • Кабинет министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок. Новые правила вступят в силу через неделю, 3 марта.

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