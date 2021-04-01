Киеву при одном условии грозит комендантский час – Рубан

В Киеве могут ввести комендантский час в одном случае, поделился Олег Рубан / УНИАН

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице при одном условии могут ввести комендантский час для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Комендантский час в Киеве возможен, если больницы будут полностью перегружены, рассказал чиновник в комментарии Сегодня.

Рубан добавил, что вопрос о введении комендантского часа – это уровень Верховной Рады и Кабмина, а не местных властей.

"Введение комендантского часа – это уровень Кабмина и Верховной Рады, поскольку в этом процессе должны быть задействованы Нацполиция и Нацгвардия. Комендантский час могут ввести, когда будет полная перегрузка коек в больницах. Пока такого нет…", – заявил собеседник.

Коронавирус в Киеве и карантин – главные факты

В Украине и в частности в столице с 12 марта прошлого года стартовал карантин для борьбы с коронавирусом. Сначала он был общенациональным и очень строгим, а позже – адаптивным – судьбу ограничительных мер доверили местным властям.

Страна поделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону. В зеленой зоне самый слабый карантин, а в красной – самый строгий.

В марте текущего года в столице серьезно возросло количество больных, и власти с 20 числа до 9 апреля решили ужесточить ограничительные меры.

Карантин не помог – больных не стало меньше, и ограничительные меры еще более ужесточили. "Карантинные гайки" будут еще более закручены с 5 апреля как минимум до 16 числа.

По состоянию на 1 апреля COVID-19 в Киеве диагностирован у 163 441 человека, выздоровели 106 217 пациентов, а скончались 3 449 инфицированных.

В столичных больницах на 31 марта загруженность коек с кислородом составляла 84,3%, поделились в Минздраве.

Как в Украине вводится комендантский час – что нужно знать