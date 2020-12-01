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Ким Чен Ин вакцинировался от Covid-19 экспериментальной вакциной из Китая

1 декабря 2020, 22:05

Неизвестно, доказана ли эффективность данного препарата.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын, возможно, сделал прививку от коронавируса / Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со всей своей семьей и рядом высокопоставленных чиновников сделали прививку от коронавируса, воспользовавшись экспериментальной вакциной из Китая.

Как сообщает Reuters, вакцину Ким Чен Ын и члены его семьи получили около 2-3 недель назад. Такую информацию предоставил эксперт по вопросам Северной Кореи из аналитического Центра национальных интересов США Гарри Казианис, ссылаясь на два источника в японской разведке.

По словам Казианиса, лидеру КРДР сделали прививку экспериментальной китайской вакциной, однако разработчики препарата пока неизвестны. Также нет данных о том, доказана ли эффективность и безопасность этой вакцины.

Как известно, три китайские компании, в том числе Sinophram Group, Sinovac Biotech Ltd. и CanSinoBio, разрабатывают вакцину от COVID-19. Согласно имеющимся сведениям, ни одна из компаний не начала клинические испытания третьей фазы препаратов от коронавируса. При этом в Sinophram заявили, что почти миллион китайцев уже получили их вакцину.

Уточняется, что представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге не опровергла и не подтвердила эту информацию. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что лидер Северной Кореи не применял вакцину.

Читайте такжеКим Чен Ын впал в кому – СМИМежду тем эксперт по инфекционным заболеваниям Чой Чжон Хун, который сбежал в Южную Корею, заявил, что Ким Чен Ын не стал бы вакцинироваться даже проверенным препаратом, так как он бы не пошел на такой риск, когда у него есть множество убежищ, где можно самоизолироваться.

Отметим, Северная Корея до сих пор не сообщила ни об одном случае заражения коронавирусом. Безусловно, высока вероятность, что в стране была вспышка, так как она поддерживает торговые отношения с Китаем.

Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее:

  • О проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен.

  • Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью. Врач, проводивший операцию на сердце Ким Чен Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Якобы хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".

  • 2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.

  • 24 августа СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.

новости КНДР Северная Корея Ким Чен Ын коронавирус новости вакцина от коронавируса
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