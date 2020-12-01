Ким Чен Ин вакцинировался от Covid-19 экспериментальной вакциной из Китая

Неизвестно, доказана ли эффективность данного препарата.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со всей своей семьей и рядом высокопоставленных чиновников сделали прививку от коронавируса, воспользовавшись экспериментальной вакциной из Китая.
Как сообщает Reuters, вакцину Ким Чен Ын и члены его семьи получили около 2-3 недель назад. Такую информацию предоставил эксперт по вопросам Северной Кореи из аналитического Центра национальных интересов США Гарри Казианис, ссылаясь на два источника в японской разведке.
По словам Казианиса, лидеру КРДР сделали прививку экспериментальной китайской вакциной, однако разработчики препарата пока неизвестны. Также нет данных о том, доказана ли эффективность и безопасность этой вакцины.
Как известно, три китайские компании, в том числе Sinophram Group, Sinovac Biotech Ltd. и CanSinoBio, разрабатывают вакцину от COVID-19. Согласно имеющимся сведениям, ни одна из компаний не начала клинические испытания третьей фазы препаратов от коронавируса. При этом в Sinophram заявили, что почти миллион китайцев уже получили их вакцину.
Уточняется, что представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге не опровергла и не подтвердила эту информацию. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что лидер Северной Кореи не применял вакцину.
Читайте такжеКим Чен Ын впал в кому – СМИМежду тем эксперт по инфекционным заболеваниям Чой Чжон Хун, который сбежал в Южную Корею, заявил, что Ким Чен Ын не стал бы вакцинироваться даже проверенным препаратом, так как он бы не пошел на такой риск, когда у него есть множество убежищ, где можно самоизолироваться.
Отметим, Северная Корея до сих пор не сообщила ни об одном случае заражения коронавирусом. Безусловно, высока вероятность, что в стране была вспышка, так как она поддерживает торговые отношения с Китаем.
Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее:
О проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен.
Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью. Врач, проводивший операцию на сердце Ким Чен Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Якобы хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".
2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.
24 августа СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.