Ким Чен Ын привился китайской вакциной от коронавируса – японская разведка

Пока неясно, какая конкретно компания предоставила свой препарат лидеру Северной Кореи, и был ли он безопасен.
Китай отправил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и его семье экспериментальную вакцину от коронавируса.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в японской разведке, Ким Чен Ын, его семья и несколько высокопоставленных северокорейских чиновников уже были вакцинированы. При этом неясно, какая конкретно компания предоставила свой препарат, и был ли он безопасен. МИД КНР не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее.
Некоторые эксперты усомнились в том, что лидер КНДР действительно мог поставить себе вакцину.
"Даже если бы китайская вакцина уже была одобрена, (...) он бы не пошел на такой риск, ведь у него есть множество убежищ, которые могут обеспечить почти полную изоляцию", — рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям, сбежавший из Северной Кореи несколько лет назад, Чхой Чун-хун.
По последним данным, четыре китайские вакцины от COVID-19 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Три из них уже могут включить в программу экстренного использования.
В Северной Корее регулярно заявляли, что страна не нуждается во внешней помощи в борьбе с коронавирусом. Там якобы не было ни одного случая заражения инфекцией за все время пандемии, подозрение на ее наличие якобы наблюдалось только единожды.
Ким Чен Ын болен - о чем сообщалось ранее:
- О проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен.
- Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью. Врач, проводивший операцию на сердце Ким Чен Ыну, не сумел закончить манипуляции в установленные сроки. Якобы хирург очень сильно волновался, у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи "перешел в вегетативное состояние".
- 2 мая информационное агентство Республики Корея Yonhap со ссылкой на государственные СМИ сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике.
- 24 августа СМИ сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.