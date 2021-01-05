Китай не впустил ученых для расследования возникновения COVID-19: в ВОЗ отреагировали

Ученых ВОЗ не пустили в Китай / Reuters

Группа ученых Всемирной организации здравоохранения отправились в Китай для расследования возникновения коронавируса, но официальный Пекин до сих пор не санкционировал их въезд в страну.

Как передает Reuters, двое ученых узнали, что их не впустят в Китай, когда уже были в пути. Все остальные – уже планировали вылетать, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиусус.

"В течение последних 24 часов члены международной научной команды ВОЗ покинули родные страны и уехали в Китай", – сказал Гебреисус.

Впоследствии он заявил, что Китай до сих пор не выдал все необходимые разрешения для въезда специалистов.

Гендиректор ВОЗ заявил, что очень разочарован задержкой со стороны китайских властей, особенно учитывая то, что план поездки был разработан совместно с Пекином.

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Он отметил, что 10 специалистов должны были пробыть на территории страны в течение 2 недель.Больше всего ВОЗ интересует, как именно вирус передался от летучих мышей к людям.По словам ученого Организации Роберта Коха Фабиан Линдертц, суть поездки не в том, чтобы найти виновную в пандемии страну, а понять, как все происходило, чтобы избежать подобного в будущем.

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