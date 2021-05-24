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Китай резко ответил на "слив" из США о происхождении коронавируса

24 мая 2021, 12:56
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В Пекине оценили информацию, распространенную СМИ со ссылкой на отчет американской разведки.

Китай ответил США насчет происхождения коронавируса
В КНР сделали заявление о происхождении коронавируса / Фото Reuters

Официальный Пекин ответил на информацию, распространенную СМИ со ссылкой на отчет американской разведки о том, что коронавирус мог распространиться в результате утечки из китайской лаборатории.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил о том, что Уханьский институт вирусологии в марте опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года ученые не сталкивались с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно заявлению, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

"Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности", - сказал Чжао Лицзянь.

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Новые данные о происхождении коронавируса:

  • Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки написало о том, что симптомы исследователей, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминали как COVID-19, так и ОРВИ.
  • Отмечается, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19.
  • Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Откуда взялся коронавирус:

  • Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.
  • Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
  • После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.
  • Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.
  • Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.
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