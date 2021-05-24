Китай резко ответил на "слив" из США о происхождении коронавируса

В КНР сделали заявление о происхождении коронавируса / Фото Reuters

Официальный Пекин ответил на информацию, распространенную СМИ со ссылкой на отчет американской разведки о том, что коронавирус мог распространиться в результате утечки из китайской лаборатории.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил о том, что Уханьский институт вирусологии в марте опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года ученые не сталкивались с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно заявлению, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

"Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности", - сказал Чжао Лицзянь.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о новом ударе коронавируса-мутанта: кто под угрозой

Новые данные о происхождении коронавируса:

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки написало о том, что симптомы исследователей, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминали как COVID-19, так и ОРВИ.

Отмечается, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19.

Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Откуда взялся коронавирус: