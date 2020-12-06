Китай скрывал реальное число смертей и заболевших COVID-19 - CNN

Опубликованы данные после утечки информации из Китая.
Власти Китая сообщали лишь о половине случаев заболевания и смертей в первые месяцы пандемии COVID-19.
Об этом идет речь в материале CNN со ссылкой на документацию Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, которая охватывает период с октября 2019 года по апрель 2020 года.
Утечка информации из Китая показывает, что по состоянию на 10 февраля в провинции было выявлено 5918 новых случаев заболевания. Однако властями КНР в этот день обнародована была цифра 2478 случаев для всей страны в целом.
По обнародованным данным за 17 февраля, в провинции Хубэй умерло 93 человека. В документах же значится 196 смертей за этот день.
К 7 марта обнародованное число смертей в провинции Хубэй составляло 2986, а в документах значится 3456.
Документация показывает также скрывавшиеся от общественности проблемы с диагностикой: в марте на подтверждение заболевания уходило более 23 дней. Кроме того, как видно из документов, одновременно с вспышкой COVID-19 в декабре 2019 года в Ухане была серьезная эпидемия гриппа, и число случаев заболевания в 20 раз превышало показатели предыдущей вспышки в декабре 2018 года. Однако официальные данные об этой эпидемии гриппа до сих пор так и не были опубликованы.
Достоверность оказавшейся в распоряжении CNN документации из Китая подтвердили шесть независимых экспертов из США и Европы.
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Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус анонсировал вероятный исход эпидемии коронавируса. По его мнению именно положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19.
Глава ВОЗ призвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, в вакцинацию чтобы избежать следующей пандемии, а также лучше финансировать сферу здравоохранения в своих странах и странах третьего мира.
Коронавирус в мире:
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 65,2 млн человек, из них более 1,5 млн умерли.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 66,5 млн человек, 1,52 млн скончались.