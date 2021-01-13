Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac

Более 50% эффективности вакцины является достаточным показателем / Фото Reuters

Украина, заключая договор с производителем вакцины от коронавируса - китайской компанией Sinovac Biotech - указала требование относительно ее эффективности на этапе поставок препарата в страну на уровне не менее 70%.

Соответствующие результаты должны быть подтверждены публикациями от компании производителя. Об этом заявил на брифинге 13 января глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, если данные требования к препарату не будут выполнены, то деньги, заплаченные за вакцину, полностью компенсируют.

Степанов напомнил, что накануне на пресс-конференции в Бразилии были обнародованы предварительные результаты испытаний CoronaVac, свидетельствующие, что общая эффективность этой вакцины составляет не более 50%.

Степанов подчеркнул, что такие исследования были проведены не только в Бразилии, но и в разных странах мира. Поэтому необходимо дождаться обобщенного официального отчета.

"Но даже более 50% эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире", – заверил министр.

Это касается Всемирной организации здравоохранения, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и других.

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