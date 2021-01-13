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Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac

13 января 2021, 11:05
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Эффективность препарата китайской компании Sinovac Biotech должна быть подтверждена соответствующими публикациями производителя.

коронавирус, вакцина
Более 50% эффективности вакцины является достаточным показателем / Фото Reuters

Украина, заключая договор с производителем вакцины от коронавируса - китайской компанией Sinovac Biotech - указала требование относительно ее эффективности на этапе поставок препарата в страну на уровне не менее 70%.

Соответствующие результаты должны быть подтверждены публикациями от компании производителя. Об этом заявил на брифинге 13 января глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, если данные требования к препарату не будут выполнены, то деньги, заплаченные за вакцину, полностью компенсируют.

Степанов напомнил, что накануне на пресс-конференции в Бразилии были обнародованы предварительные результаты испытаний CoronaVac, свидетельствующие, что общая эффективность этой вакцины составляет не более 50%.

Степанов подчеркнул, что такие исследования были проведены не только в Бразилии, но и в разных странах мира. Поэтому необходимо дождаться обобщенного официального отчета.

"Но даже более 50% эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире", – заверил министр.

Это касается Всемирной организации здравоохранения, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и других.

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Вакцина от коронавируса для Украины - последние новости:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • 11 января стало известно, что вакцина от COVID-19 компании Sinovac Biotech показала эффективность в 65%.
  • 12 января были опубликованы данные, что общий уровень эффективности CoronaVac составляет ниже 60%, хотя и выше 50%.

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