Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19: стало известно главное условие

Украина уже осуществила закупку китайской вакцины Sinovac.
Украина в 2020 году осуществила закупку китайской вакцины Sinovac, которая еще не прошла окончательную фазу испытаний, потому что согласно украинскому законодательству предусмотренные на это деньги в случае не использования вернулись бы в бюджет.
В госпредприятии Медицинские закупки отметили, что 964 млн гривен, заплаченные за китайскую вакцину, "сгорели" бы на счетах после нового года, говорится в материале Lb.ua.
В то же время глава Медзакупок Арсен Жумадилов подчеркнул, что предприятие получит на свой счет полную стоимость заказанной в Китае вакцины Sinovac, если та не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний.
Среди условий заключенного договора - и регистрация препарата в Украине, и эффективность не ниже 70%.
"Если требования не выполняются, деньги возвращаются. Механизм банковской гарантии означает, что это произойдет по сути автоматически, не через суд", - пояснил он.
В договоре говорится, что эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой.
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Ранее заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила о том, что в 2020-ом году Украина уже закупила вакцину от коронавируса.
Как подчеркнула она в ходе пресс-брифинга, вакцина от COVID-19 обошлась Украине в сумму 964 миллионов гривен.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
- Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.
- Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.
- На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
- Речь идет о закупке 1 млн 800 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
- По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.
- Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.