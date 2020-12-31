Китай вернет Украине деньги за вакцину от COVID-19: стало известно главное условие

Стали известны условия поставки вакцины от COVID-19 в Украину / Reuters

Украина в 2020 году осуществила закупку китайской вакцины Sinovac, которая еще не прошла окончательную фазу испытаний, потому что согласно украинскому законодательству предусмотренные на это деньги в случае не использования вернулись бы в бюджет.

В госпредприятии Медицинские закупки отметили, что 964 млн гривен, заплаченные за китайскую вакцину, "сгорели" бы на счетах после нового года, говорится в материале Lb.ua.

В то же время глава Медзакупок Арсен Жумадилов подчеркнул, что предприятие получит на свой счет полную стоимость заказанной в Китае вакцины Sinovac, если та не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний.

Среди условий заключенного договора - и регистрация препарата в Украине, и эффективность не ниже 70%.

"Если требования не выполняются, деньги возвращаются. Механизм банковской гарантии означает, что это произойдет по сути автоматически, не через суд", - пояснил он.

В договоре говорится, что эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой.

Читайте такжеРФ поставит в "ЛДНР" вакцину от COVID-19 раньше, чем закупит Украина – росСМИ

Ранее заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила о том, что в 2020-ом году Украина уже закупила вакцину от коронавируса.

Как подчеркнула она в ходе пресс-брифинга, вакцина от COVID-19 обошлась Украине в сумму 964 миллионов гривен.

Вакцина от коронавируса для Украины: