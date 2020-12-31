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Китай выводит на рынок новую вакцину от COVID-19: что известно о препарате Sinopharm

31 декабря 2020, 08:54
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Вакцина Sinopharm показала эффективность на уровне 79,3%.

вакцина
В КНР разработали новую вакцину от коронавируса / Reuters

В Китае для широкого использования одобрена вакцина от коронавируса производителя China National Biotec Group (CNBG), который является подразделением компании Sinopharm.

Инактивированная вакцина Sinopharm получила "зеленый свет" от Государственного управления по лекарственным средствам Китая, передает агентство Xinhua.

Как подчеркивается в сообщении, необходимо обратить внимание на эффективность и долговечность защитного механизма, создаваемого вакциной.

Ранее компания уже сообщала, что ее вакцина показала эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Тем не менее, результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на то, что фаза клинических испытаний еще не подощла к концу, вакцина Sinopharm также уже используется в Китае в рамках программы по экстренному вакцинированию медработников и других групп населения.

Добавим, что вакцина Sinopharm проходит клинические испытания в нескольких странах, кроме Китая, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
  • Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.
  • Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.
  • На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
  • Речь идет о закупке 1 млн 800 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
  • По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.
  • Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.
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