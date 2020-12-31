Китай выводит на рынок новую вакцину от COVID-19: что известно о препарате Sinopharm

В КНР разработали новую вакцину от коронавируса / Reuters

В Китае для широкого использования одобрена вакцина от коронавируса производителя China National Biotec Group (CNBG), который является подразделением компании Sinopharm.

Инактивированная вакцина Sinopharm получила "зеленый свет" от Государственного управления по лекарственным средствам Китая, передает агентство Xinhua.

Как подчеркивается в сообщении, необходимо обратить внимание на эффективность и долговечность защитного механизма, создаваемого вакциной.

Ранее компания уже сообщала, что ее вакцина показала эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Тем не менее, результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Несмотря на то, что фаза клинических испытаний еще не подощла к концу, вакцина Sinopharm также уже используется в Китае в рамках программы по экстренному вакцинированию медработников и других групп населения.

Добавим, что вакцина Sinopharm проходит клинические испытания в нескольких странах, кроме Китая, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

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