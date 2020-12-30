Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP

Власти Китая ограничивают доступ к данным о коронавирусе / Фото: REUTERS

Руководство Китая наложило гриф секретности на исследования о происхождении вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь COVID-19 и спровоцировал в мире пандемию.

Как сообщает агентство Associated Press, особенно тщательно охраняют заброшенную шахту, населенную летучими мышами, у которых в 2013 году обнаружили вирус RaTG13 — ближайший генетический родственник SARS-CoV-2.

Любая информация о результатах исследований запрещена к разглашению.

По данным журналистов, пещеры в провинции Юньнань на юге Китая, где живут летучие мыши, представляют большой научный интерес, поскольку они могут содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса.

Читайте такжеПочему мутирует коронавирус: биолог сделала неожиданное заявлениеИзвестно, что ранее группе исследователей удалось взять образцы, но их конфисковали. Китайским специалистам по коронавирусу строго запретили общаться с прессой. Группу иностранных журналистов преследовали полицейские в штатском на нескольких машинах, которые заблокировали доступ к дорогам и объектам.

Уточняется, что прошло больше года с тех пор, как стало известно о первом заражении человека коронавирусом.

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