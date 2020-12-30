УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP

30 декабря 2020, 21:14

Власти страны ограничили доступ к данным.

Коронавирус
Власти Китая ограничивают доступ к данным о коронавирусе / Фото: REUTERS

Руководство Китая наложило гриф секретности на исследования о происхождении вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь COVID-19 и спровоцировал в мире пандемию.

Как сообщает агентство Associated Press, особенно тщательно охраняют заброшенную шахту, населенную летучими мышами, у которых в 2013 году обнаружили вирус RaTG13 — ближайший генетический родственник SARS-CoV-2.

Любая информация о результатах исследований запрещена к разглашению.

По данным журналистов, пещеры в провинции Юньнань на юге Китая, где живут летучие мыши, представляют большой научный интерес, поскольку они могут содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса.

Читайте такжеПочему мутирует коронавирус: биолог сделала неожиданное заявлениеИзвестно, что ранее группе исследователей удалось взять образцы, но их конфисковали. Китайским специалистам по коронавирусу строго запретили общаться с прессой. Группу иностранных журналистов преследовали полицейские в штатском на нескольких машинах, которые заблокировали доступ к дорогам и объектам.

Уточняется, что прошло больше года с тех пор, как стало известно о первом заражении человека коронавирусом.

Пандемия коронавируса

пандемия коронавируса новости Китая коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему УкраиныВрач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19 В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчинаВ Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина Как избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный методКак избежать пневмонии при коронавирусе: врач назвал действенный метод Отступление COVID-19 в Украине: в Минздраве спрогнозировали возвращение к нормальной жизниОтступление COVID-19 в Украине: в Минздраве спрогнозировали возвращение к нормальной жизни
Следующий материал

Последние новости

21:53
Президент запретил судам РФ ходить по рекам Украины
21:51
Кравчук оценил вероятность начала войны Украины против России Видео
21:35
США одобрили кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины Видео
21:29
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
21:15
Жена Джеджулы из больницы обвинила мужа в насилии
Реклама
21:14
​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал Видео
21:14
Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP Видео
21:09
В Минздраве раскрыли планы по получению вакцины от коронавируса AstraZeneca Видео
21:08
Аллергия на холод: причины, симптомы и факторы риска Видео
21:07
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:54
Кашель может быть неожиданным симптомом опасного состояния Видео
20:46
Диктатор, оборотни и лысый убийца со штрихкодом на затылке – самые ожидаемые игры зимы-весны 2021
20:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
20:24
Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы
20:18
По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев Видео
20:14
В Харькове депутатов горсовета "обстреляли" долларами Видео
20:03
У Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами Видео
19:38
Дефицит витамина В12: симптомы нехватки Видео
19:24
Рак кожи: 5 предупреждающих знаков Видео
Реклама
19:23
Китайская вакцина от коронавируса для Украины: кто первый получит прививку Видео
19:16
Новогодний салат Гнездо глухаря: разные варианты красивого блюда Видео
19:15
Фанаты экшен-RPG, настал ваш день: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры
19:12
Поздравления с Новым годом 2021 на украинском языке и сказочные открытки Видео
19:10
В аэропорту Йемена прогремел взрыв с многочисленными жертвами Видео
18:38
Компания Rockstar Games отказалась от многоожидаемого продолжения в пользу GTA 6: что известно
18:37
Эксперты назвали самые распространенные способы заражения устройств
18:14
Шмыгаль рассказал, когда вакцины от COVID-19 приедет в Украину Видео
18:12
Удар локдауна по COVID-19: появился прогноз по заболеваемости после праздников в Украине Видео
18:00
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото Фото Видео
17:59
Депутат выступила против запрета георгиевской ленты в Украине Видео
17:28
Политолог рассказал, что стоит за "победным" рейтингом ОПЗЖ
17:26
Халява от CD Projekt Red – в сервисе GOG бесплатно раздают украинский шутер Metro: Last Light
17:26
Мисс Украина сломала корону после конкурса
17:25
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
17:18
В МИД раскрыли планы по поездке Зеленского на инаугурацию Байдена Видео
16:53
​Синоптик рассказала, где в Украине ударит мороз на Рождество Видео
16:41
В России разразились угрозами из-за заявления Кулебы по Крыму Видео
16:39
Астролог назвала угрозы первых дней 2021-го: чего опасаться Видео
16:37
В Харькове депутаты решили увековечить память Кернеса Видео
Реклама
16:33
В Сеть слили поздравление с Новым годом сына Меган Маркл - ролик стал вирусным Видео
16:30
Авторы Apex Legends подготовили сюрприз фанатам в честь грядущих новогодних праздников Видео
16:15
Супрун проиллюстрировала снимком полуголого Зеленского свой пост о здравом смысле Видео
16:00
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
15:42
Арест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку Видео
15:34
Супермен и Лоис - дата выхода, трейлер и список актеров сериала Видео
15:19
Отстранение Тупицкого: КСУ ответил на указ Зеленского и выдвинул обвинения Видео
15:00
Раскрыты новые подробности о совместном проекте создателей Dark Souls и автора Игры престолов
14:48
Стало известно число доз вакцины от COVID-19, которые Польша передаст Украине Видео
14:47
Голос країни 2021 - назвали всех звезд со слепых прослушиваний Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять