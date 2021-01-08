Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний

Завершена третья фаза испытаний вакцины Sinovac / sinovac.com

Стали известны результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которые проходили в Бразилии.

Как пишет Wall Street Journal, вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

В материале подчеркивается, что китайский препарат дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.

Как пишут авторы статьи, это вселяет надежду, что ее можно будет использовать для иммунизации большинства развивающихся стран.

"Ни у одного из добровольцев, которые вакцинировались, не развились серьезные случаи COVID-19", — заявили в исследовательском центре в Сан-Паулу, который тестировал CoronaVac.

Отмечается, что в ходе третьего этапа испытаний приняли участие 12 тысяч медицинских работников.

"Это отличный результат. Если это предотвратит тяжелые случаи заболевания, госпитализации, смерти, то это поможет нам выбраться из этой пандемии", — добавил член исследовательской группы университета Кампинас Луис Карлос Диас.

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