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Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний

8 января 2021, 18:56
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Китайский препарат CoronaVac дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.

sinovac, вакцина
Завершена третья фаза испытаний вакцины Sinovac / sinovac.com

Стали известны результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которые проходили в Бразилии.

Как пишет Wall Street Journal, вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.

В материале подчеркивается, что китайский препарат дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.

Как пишут авторы статьи, это вселяет надежду, что ее можно будет использовать для иммунизации большинства развивающихся стран.

"Ни у одного из добровольцев, которые вакцинировались, не развились серьезные случаи COVID-19", — заявили в исследовательском центре в Сан-Паулу, который тестировал CoronaVac.

Отмечается, что в ходе третьего этапа испытаний приняли участие 12 тысяч медицинских работников.

"Это отличный результат. Если это предотвратит тяжелые случаи заболевания, госпитализации, смерти, то это поможет нам выбраться из этой пандемии", — добавил член исследовательской группы университета Кампинас Луис Карлос Диас.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
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