Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний

Китайский препарат CoronaVac дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.
Стали известны результаты третьей фазы испытаний китайской вакцины против коронавируса от Sinovac, которые проходили в Бразилии.
Как пишет Wall Street Journal, вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
В материале подчеркивается, что китайский препарат дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания.
Как пишут авторы статьи, это вселяет надежду, что ее можно будет использовать для иммунизации большинства развивающихся стран.
"Ни у одного из добровольцев, которые вакцинировались, не развились серьезные случаи COVID-19", — заявили в исследовательском центре в Сан-Паулу, который тестировал CoronaVac.
Отмечается, что в ходе третьего этапа испытаний приняли участие 12 тысяч медицинских работников.
"Это отличный результат. Если это предотвратит тяжелые случаи заболевания, госпитализации, смерти, то это поможет нам выбраться из этой пандемии", — добавил член исследовательской группы университета Кампинас Луис Карлос Диас.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.