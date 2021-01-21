Китайская вакцина от COVID-19 для Украины: всплыли скандальные детали сделки

Журналисты связались с китайским производителем вакцины компанией Sinovac.
Стали известны новые подробности соглашения о поставках в Украину китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac.
Журналисты сайта Chas News утверждают, что смогли дозвониться в офис Sinovac в Китае.
В компании-разрабочике вакцины от коронавируса ответили, что обсуждают продажу вакцины только с госструктурами, а работать с Лекхимом им сказали власти Украины.
Журналисты утверждают, что позвонили по номеру, указанному на сайте китайском компании Sinovac, и представились представителями частной украинской компании, которая якобы хочет купить партию вакцины. Им ответили, что продают вакцину только госструктурам.
Обратим внимание, что на уточняющий вопрос, как же они тогда продают вакцину Лекхиму, собеседница из Пекина сказала, что работать с этой компанией им указали украинские власти.
В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов настаивает на том, что поставка в Украину вакцины через компанию-посредника была требованием китайской стороны.
"У нас есть соответствующие письма производителя по поводу Лекхима. Это позиция компании-производителя", - отметил чиновник.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.