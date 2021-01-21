Китайская вакцина от COVID-19 для Украины: всплыли скандальные детали сделки

Вокруг поставки в Украину вакцины из КНР разгорелся скандал / Фото Reuters

Стали известны новые подробности соглашения о поставках в Украину китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac.

Журналисты сайта Chas News утверждают, что смогли дозвониться в офис Sinovac в Китае.

В компании-разрабочике вакцины от коронавируса ответили, что обсуждают продажу вакцины только с госструктурами, а работать с Лекхимом им сказали власти Украины.

Журналисты утверждают, что позвонили по номеру, указанному на сайте китайском компании Sinovac, и представились представителями частной украинской компании, которая якобы хочет купить партию вакцины. Им ответили, что продают вакцину только госструктурам.

Обратим внимание, что на уточняющий вопрос, как же они тогда продают вакцину Лекхиму, собеседница из Пекина сказала, что работать с этой компанией им указали украинские власти.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов настаивает на том, что поставка в Украину вакцины через компанию-посредника была требованием китайской стороны.

"У нас есть соответствующие письма производителя по поводу Лекхима. Это позиция компании-производителя", - отметил чиновник.

Вакцина от коронавируса для Украины: