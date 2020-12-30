Китайская вакцина от коронавируса для Украины: кто первый получит прививку

Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кто в Украине первый получит прививку от коронавируса китайской вакциной производства компании Sinovac Biotech.
По его словам, первыми прививку получат врачи, работающие с больными COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и те, кто участвует в Операции Объединенных сил.
"7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии. После этого, думаю, будет соответствующая регистрация. В феврале мы рассчитываем уже получить эти 700 тыс. доз", – сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.
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Министр уточнил, что переговоры с другими производителями о поставках вакцины также ведутся.
"Со всеми ведущими компаниями мы ведем переговоры с лета. Основной элемент, который обсуждаем, – это сроки поставки", – сказал он.
Степанов уверен, что результаты станут известны уже в ближайшие недели.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.