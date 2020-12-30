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Китайская вакцина от коронавируса для Украины: кто первый получит прививку

30 декабря 2020, 19:23

Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной.

Степанов рассказал подробности о китайской вакцине от коронавируса / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов​ рассказал, кто в Украине первый получит прививку от коронавируса китайской вакциной производства компании Sinovac Biotech.

По его словам, первыми прививку получат врачи, работающие с больными COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и те, кто участвует в Операции Объединенных сил.

"7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии. После этого, думаю, будет соответствующая регистрация. В феврале мы рассчитываем уже получить эти 700 тыс. доз", – сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.

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Министр уточнил, что переговоры с другими производителями о поставках вакцины также ведутся.

"Со всеми ведущими компаниями мы ведем переговоры с лета. Основной элемент, который обсуждаем, – это сроки поставки", – сказал он.

Степанов уверен, что результаты станут известны уже в ближайшие недели.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

Максим Степанов коронавирус в Украине вакцина от коронавируса
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