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Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса

28 ноября 2020, 11:20

"Индийская" версия происхождения COVID-19 появилась на фоне увеличения политической напряженности в отношениях между Индией и Китаем.

коронавирус
В Китае назвали родину коронавируса / Reuters

Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года - он попал от животных к людям через зараженную воду - прежде чем незаметно отправиться в Ухань, где он и был впервые обнаружен.

Дэвид Робертсон, эксперт из Университета Глазго, назвал эту версию "очень некорректной" и пришел к выводу, что "она ничего не добавляет к нашему пониманию коронавируса". Как пишет Daily Mail, это не первый раз, когда китайские власти указывают пальцем на кого-то другого, предполагая, в основном без доказательств, что и Италия, и США могли быть очагами первоначального заражения.

Также обращает на себя внимание то обстоятельство, что "индийская" версия происхождения COVID-19 появилась на фоне увеличения политической напряженности в отношениях между Индией и Китаем, в частности из-за пограничных споров, переросших недавно в столкновения между военными двух стран.

В настоящее время ВОЗ ищет источник коронавируса в Китае, в то время как совокупность научных данных свидетельствует о том, что болезнь возникла именно там, пишет Daily Mail.

В своей статье китайская команда использует филогенетический анализ - исследование того, как мутирует вирус, - чтобы попытаться проследить происхождение COVID-19. Вирусы, как и все клетки, мутируют во время размножения, что означает крошечные изменения в их ДНК каждый раз, когда они воспроизводятся. Ученые утверждают, что поэтому должна быть возможность отследить исходную версию вируса, найдя образец с наименьшим количеством мутаций.

Исследователи говорят, что использование этого метода исключает вирус, обнаруженный в Ухане, как "оригинальный" вирус, и вместо этого указывает на восемь других стран: Бангладеш, США, Грецию, Австралию, Индию, Италию, Чехию, Россию или Сербию.

Исследователи продолжают утверждать, что, поскольку Индия и Бангладеш зарегистрировали образцы с низким уровнем мутаций и являются географическими соседями, вполне вероятно, что первая передача произошла именно там.

Оценивая количество времени, которое требуется вирусу для однократной мутации, и сравнивая это с образцами, взятыми там, они также предполагают, что вирус впервые появился там в июле или августе 2019 года.

Происхождение коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении COVID-19, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
  • Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

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