Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус

Уже выдвигалась теория, что коронавирус попал в Китай через замороженные мясные продукты или морепродукты.
Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место, утверждает китайский министр иностранных дел Ван И.
Как пишет гонконгское издание South China Morning Post, китайское правительство уже не в первый раз пытается изменить представление о происхождении вируса COVID-19. По заявлениям китайских высокопоставленных чиновников и эпидемиологов, коронавирус возник в другом месте – а в Ухани его просто впервые официально зафиксировали.
Читайте такжеЗа рассказы о коронавирусе в Ухане журналистку упекли за решеткуНапример, главный эпидемиолог CDC У Цзуню выдвинул теорию, что коронавирус попал в Китай через замороженные мясные продукты или морепродукты.
Примечательно, что Ван И выступил с заявлением как раз накануне отправления в Ухань международных экспертов от ВОЗ. Представители ВОЗ должны исследовать происхождение вируса на основе образцов, что собраны у людей и животных.
Напомним, Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19. Власти страны ограничили доступ к данным.
Происхождение коронавируса: новости
- Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был синтезирован людьми умышленно.
- Ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
- Эпидемиолог КНР заявил, что власти Уханя скрывали данные о коронавирусе. Власти города Ухань умалчивали информацию о масштабах COVID-19.
- Ученые рассказали, где действительно родился коронавирус. Авторитетные ученые объяснили, откуда появилась уханьская зараза.