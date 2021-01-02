УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус

2 января 2021, 15:41
Прослушать новость
Остановить

Уже выдвигалась теория, что коронавирус попал в Китай через замороженные мясные продукты или морепродукты.

Откуда пришел коронавирус - рассказали в Китае
Откуда пришел коронавирус - рассказали в Китае / Reuters

Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место, утверждает китайский министр иностранных дел Ван И.

Как пишет гонконгское издание South China Morning Post, китайское правительство уже не в первый раз пытается изменить представление о происхождении вируса COVID-19. По заявлениям китайских высокопоставленных чиновников и эпидемиологов, коронавирус возник в другом месте – а в Ухани его просто впервые официально зафиксировали.

Читайте такжеЗа рассказы о коронавирусе в Ухане журналистку упекли за решеткуНапример, главный эпидемиолог CDC У Цзуню выдвинул теорию, что коронавирус попал в Китай через замороженные мясные продукты или морепродукты.

Примечательно, что Ван И выступил с заявлением как раз накануне отправления в Ухань международных экспертов от ВОЗ. Представители ВОЗ должны исследовать происхождение вируса на основе образцов, что собраны у людей и животных.

Напомним, Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19. Власти страны ограничили доступ к данным.

Происхождение коронавируса: новости

коронавирус китайский коронавирус новости Китая коронавирус новости коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19 Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлитьИнфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить ​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал В Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник VВ Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник V Коронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцевКоронавирус в Украине 30 декабря: болезнь побороло рекордное число украинцев
Следующий материал

Последние новости

16:46
Снова сделала это: Лолита проговорилась о новом своем браке
16:40
Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го Фото
16:12
В Минсоцполитики предупредили пенсионеров о приятном сюрпризе Видео
15:41
Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус Видео
15:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
Реклама
15:31
В Ровенской области загорелся поезд с пассажирами Видео
14:42
Биткоин впервые перевалил за 30 тысяч долларов Видео
14:33
У Зеленского рассказали, как Украина будет давить на Россию Видео
14:23
Гороскоп для всех на 3 января: "хлебный" риск и деловой шанс Видео
14:21
Календарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Видео
14:08
В Раде оценили шансы вакцины Спутник V на регистрацию в Украине Видео
14:05
Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить Видео
13:47
Три важных фактора ослабляют позиции Путина в Крыму – экс-аналитик Госдепа Видео
13:40
Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера
12:59
В Офисе президента рассказали о визите Зеленского в США Видео
12:52
Экономист назвал главную беду Украины и объяснил, как ее решить Видео
12:27
В России умер легендарный "человек-амфибия" Владимир Коренев
12:13
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
12:00
Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел Видео
11:41
В Украине пытаются зарегистрировать российский Спутник V Фото Видео
Реклама
11:26
Сотрудник Офиса генпрокурора внезапно умер в новогоднюю ночь - СМИ
11:21
Новая волна коронавируса в Украине будет только осенью - вирусолог Видео
10:52
У Украины есть только один шанс вернуть мир на Донбасс мнение
10:42
СМИ узнали, что случилось с якобы заразившей Кернеса COVID-19 домработницей Видео
10:38
Дипломат ООН совершила самоубийство в квартире на Манхэттене в Нью-Йорке
09:55
"Жить в зачумленном бараке": "глава" Крыма вызверился на шествие в честь Бандеры Видео
09:40
Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить Видео
09:32
Прогноз на январь-2021: самые опасные и удачные даты месяца
09:30
Секс, інста і ЗНО вышел онлайн - как смотреть сериал Видео
09:26
Медик объяснила, велики ли шансы заразиться COVID-19 в ресторане или супермаркете Видео
09:03
Год локдаунов и ожидания вакцины: чем Украина будет жить в 2021-м
08:53
СМИ выяснили, будут ли республиканцы голосовать за назначение Байдена президентом Видео
08:50
Трамп эмоционально отреагировал на принятие оборонного бюджета Видео
08:30
Три главных провала-2020: как власть заминировала экономику мнение
08:20
Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения Видео
07:26
В Bellingcat заявили о трех убийствах, которые связаны с отравителями Навального Видео
07:16
Гороскоп на январь-2021: Телец – на коне, а Лев рухнет на дно
07:02
Вместо серьезного разговора с избирателями Зеленский выбрал посюсюкать с детьми мнение
06:32
Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год Видео
05:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
Реклама
04:50
Эксперт объяснил, есть ли причины для роста тарифов в Украине Видео
03:47
Витамин D и депрессия: как это связано Видео
03:05
Известный футболист на радостях после гола засветил интимные места Видео
00:56
Новый курс в новом году: сколько будет стоить доллар после выходных Видео
01 января, пятница
23:58
В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан Видео
23:26
Стало известно, скольким людям в Украине оплатили самоизоляцию Видео
22:55
Эксперт оценила присутствие детей в новогоднем поздравлении Зеленского Видео
22:27
Коронавирус в Украине 1 января – за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения Видео
21:56
Сенат США "наплевал" на вето Трампа и одобрил помощь Украине
21:54
По Киеву прошел марш ко дню рождения Бандеры: фото и видео Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять