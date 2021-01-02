Китайский министр объяснил, откуда взялся коронавирус

Откуда пришел коронавирус - рассказали в Китае / Reuters

Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место, утверждает китайский министр иностранных дел Ван И.

Как пишет гонконгское издание South China Morning Post, китайское правительство уже не в первый раз пытается изменить представление о происхождении вируса COVID-19. По заявлениям китайских высокопоставленных чиновников и эпидемиологов, коронавирус возник в другом месте – а в Ухани его просто впервые официально зафиксировали.

Читайте такжеЗа рассказы о коронавирусе в Ухане журналистку упекли за решеткуНапример, главный эпидемиолог CDC У Цзуню выдвинул теорию, что коронавирус попал в Китай через замороженные мясные продукты или морепродукты.

Примечательно, что Ван И выступил с заявлением как раз накануне отправления в Ухань международных экспертов от ВОЗ. Представители ВОЗ должны исследовать происхождение вируса на основе образцов, что собраны у людей и животных.

Напомним, Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19. Власти страны ограничили доступ к данным.

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