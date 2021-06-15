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Китайский ученый опроверг утечку коронавируса из Уханьской лаборатории

15 июня 2021, 13:37
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Эксперт уверена, что переносчиками новых видов коронавируса, которые могут передаваться человеку, являются летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая.

коронавирус лаборатория
Китайский ученый опровергает утечку коронавируса из Уханьской лаборатории/ GettyImages

Ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла популярные в США утверждения о том, что источником коронавируса якобы стала лаборатория института.

В интервью таблоиду The New York Times Ши Чжэнли заявила о том, что нет доказательств, подтверждающих выход вируса из данного института, пишет Интерфакс-Украина.

"Как, черт возьми, я могу представить доказательства чего-то, если не существует никаких доказательств?" - сказала Ши Чжэнли.

Кроме этого, исследователь опровергла информацию о том, что три ученые из института жаловались на симптомы, схожие с заражением коронавирусной инфекцией, еще за месяц до регистрации первых случаев COVID-19.

Отметим, ранее The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации США писала, что в распоряжении у американской разведки есть еще не исследованные данные, которые могут подтвердить факт источника пандемии коронавируса.

Ши Чжэнли одной из первых китайских экспертов еще в начале декабря 2020 года предупреждала мировое общество о распространении новых видов коронавируса.

По ее утверждению, переносчиками новых видов коронавируса, которые могут передаваться человеку, являются летучие мыши с юга и юго-западе Китая.

Как сообщал Главред ранее, президент США Джо Байден поручил разведслужбам страны "удвоить усилия" в рамках поиска источника происхождения коронавируса и в течение 90 дней предоставить первые результаты. При этом он обратил внимание на Китай.

Напомним, в конце мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Автор: Ulyana Kukuruza
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